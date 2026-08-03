Puebla se prepara para recibir el Tianguis Turístico 2027

Puebla fue confirmada como sede del Tianguis Turístico México 2027, considerado el evento de negocios más importante de la industria turística nacional. Del 9 al 12 de marzo de 2027, el estado reunirá a representantes de las 32 entidades del país, compradores internacionales, operadores turísticos, empresarios y prestadores de servicios, con el objetivo de fortalecer la promoción de los destinos mexicanos y generar una importante derrama económica.

El anuncio fue realizado durante una conferencia encabezada por autoridades federales y estatales del sector turístico, quienes destacaron que esta será la edición número 51 del Tianguis Turístico y marcará el regreso del evento a Puebla después de casi 14 años.

La secretaria de Turismo federal explicó que el Tianguis Turístico es el encuentro más importante para la promoción del país y recordó que en los últimos años el evento ha ampliado su alcance internacional. Señaló que la intención para la edición de Puebla es superar la participación registrada en años anteriores, incorporando nuevos mercados como China, Corea del Sur, Japón y diversos países europeos, además de fortalecer la presencia de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil.

De acuerdo con la información presentada, se espera la participación de más de tres mil 900 expositores, así como miles de compradores y representantes de empresas turísticas que sostendrán alrededor de 70 mil citas de negocios, mediante una plataforma especializada donde hoteles, agencias de viajes, restaurantes y operadores turísticos podrán concretar acuerdos comerciales.

Uno de los aspectos que distinguirán esta edición será el impulso al turismo comunitario. Cada estado contará con un pabellón donde mostrará experiencias desarrolladas por comunidades locales, artesanos y cocineras tradicionales, permitiendo que estos sectores participen directamente en la promoción y comercialización de sus productos y servicios. Según las autoridades, serán más de 300 experiencias comunitarias las que estarán disponibles durante el encuentro.

Además del Tianguis, se realizará Ventana México, una actividad abierta al público programada del 12 al 14 de marzo en Cholula. En este espacio participarán artesanos, productores y cocineras tradicionales de todo el país, quienes podrán exhibir y vender sus productos de manera gratuita gracias al apoyo del gobierno estatal. También se abrirán las puertas del Centro Expositor para que turistas y habitantes conozcan la oferta turística nacional y aprovechen promociones especiales en hoteles y destinos.

Las autoridades destacaron que Puebla fue seleccionada mediante una convocatoria nacional en la que se evaluaron diversos aspectos como conectividad, infraestructura hotelera, centros de convenciones y riqueza cultural, histórica y gastronómica. El estado obtuvo la mejor calificación entre las entidades participantes, lo que permitió que fuera elegida como sede del evento.

Durante la presentación también se informó que Puebla atraviesa un momento positivo para el turismo. El gobierno estatal señaló que en lo que va de 2026 el estado ha recibido 8.5 millones de visitantes, cifra superior a la registrada el año anterior, además de un incremento en la derrama económica generada por esta actividad.

La secretaria de Desarrollo Turístico del estado explicó que actualmente Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en recepción de turistas internacionales, después de haber escalado una posición respecto al año anterior. Añadió que se mantienen campañas permanentes de promoción en ciudades de México y del extranjero, así como viajes de familiarización para que agencias de viajes y operadores turísticos conozcan directamente los atractivos del estado.

Como parte de estas estrategias, Puebla participa en ferias internacionales y mantiene presencia en más de 60 mil agencias de viajes de distintos países. La promoción incluye mercados como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Brasil, Colombia y España, con la finalidad de incrementar la llegada de turistas extranjeros.

Las autoridades también señalaron que el turismo en Puebla no se limita al patrimonio histórico y gastronómico. El estado busca consolidarse en segmentos como el turismo deportivo, religioso, de naturaleza, de aventura y de reuniones, aprovechando la realización de eventos nacionales e internacionales que atraen visitantes durante todo el año.

Para mejorar la experiencia de los visitantes, el gobierno estatal anunció diversas obras de infraestructura. Entre ellas destacan la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de Puebla, el fortalecimiento de nuevas rutas aéreas y la construcción de un distrito aeroportuario, donde se proyectan hoteles, restaurantes, terminales de transporte, espacios comerciales y otros servicios para los viajeros.

Asimismo, se implementará un programa de señalética turística que comenzará en la capital poblana y se extenderá a los 12 Pueblos Mágicos, 63 municipios con vocación turística y, posteriormente, al resto del estado. También se desarrollará una aplicación móvil que permitirá consultar rutas, hoteles, restaurantes, eventos y atractivos turísticos incluso sin conexión a internet.

En materia de infraestructura carretera, el gobernador aseguró que se trabaja en la rehabilitación de caminos y vialidades para facilitar el acceso a destinos turísticos. Indicó que el gobierno ha puesto en marcha programas de pavimentación, mantenimiento de carreteras y mejoramiento de caminos rurales, además de inversiones en parques, museos y espacios naturales que forman parte de la oferta turística del estado.

Respecto a la seguridad, las autoridades afirmaron que el Tianguis Turístico contará con un operativo especial coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal. También se instalarán diversas mesas de trabajo para atender aspectos relacionados con movilidad, protección civil, salud, infraestructura y logística, con el propósito de garantizar una estancia segura para los visitantes nacionales e internacionales.

El sector empresarial respaldó la realización del evento y consideró que representa una oportunidad para posicionar a Puebla como uno de los principales destinos turísticos del país. Operadores turísticos señalaron que desde ahora trabajan en la promoción del estado mediante viajes de familiarización y campañas dirigidas a compradores nacionales e internacionales. Además, impulsan programas de descuentos para visitantes que lleguen por vía aérea, con beneficios en hoteles, restaurantes, museos y experiencias turísticas.

Las autoridades estiman que únicamente durante la semana del Tianguis Turístico se generará una derrama económica superior a los mil 50 millones de pesos, además de un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes durante los meses posteriores gracias a la proyección internacional que tendrá Puebla como sede del encuentro.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca que la edición 2027 del Tianguis Turístico no solo sea la más grande realizada hasta ahora, sino también una oportunidad para impulsar el desarrollo económico de comunidades, artesanos, cocineras tradicionales, prestadores de servicios y empresas vinculadas al turismo, consolidando a Puebla como uno de los destinos más importantes de México.