Salomón Jara inaugura ExpoMar 2026

La Secretaría de Marina, en coordinación con el Sistema DIF Oaxaca, inauguró la ExpoMar 2026 en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, una muestra interactiva que busca acercar a la ciudadanía al trabajo de las fuerzas navales.

El evento fue encabezado por el Gobernador Salomón Jara Cruz, la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, y el subsecretario de la Semar, José Barradas Cobos. Esta exposición se integra a las actividades del Festival Vera Niñez 2026 y permanecerá abierta de manera gratuita hasta el próximo 30 de agosto, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Durante el acto inaugural, el mandatario oaxaqueño reconoció la vocación de servicio y disciplina del personal naval. Señaló que invertir en las infancias es construir un mejor futuro para el estado, por lo que invitó a las familias a participar en este encuentro.

Por su parte, el subsecretario José Barradas Cobos explicó que el objetivo principal es fortalecer el vínculo entre la población civil y la institución, permitiendo a los asistentes conocer la historia, funciones y valores del personal mexicano.

La ExpoMar 2026 cuenta con 32 módulos informativos y culturales, entre los que destacan muestras sobre Binomios caninos, Infantería de Marina, Comunicaciones Navales, Demostraciones de contraincendios, Plan Marina, Áreas de búsqueda y rescate, Escuela Naval, programas de Derechos Humanos, Equidad de Género, Atención Médica e Infraestructura Portuaria, entre otras actividades que permiten conocer de cerca y con otros ojos a la Semar.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz destacó que, en un espíritu de cercanía con la ciudadanía, por primera vez se recibe la ExpoMar, una exposición itinerante que acerca a las familias al trabajo que diariamente realizan mujeres y hombres que protegen los mares, costas y Soberanía nacional

Es un homenaje para quienes cumplen la misión de salvaguardar la vida humana en el mar, proteger los recursos y contribuir a la construcción de la paz y seguridad del país.

En estas muestras se encontrarán actividades informativas, culturales e interactivas en las que niñas, niños, jóvenes y personas adultas podrán participar.