Andrés Mijes señala al actual gobierno de Nuevo León por no dar atención a la crisis de agua

Andrés Mijes

Andrés Mijes, candidato de Morena y participante de la contienda por la gubernatura de Nuevo León, encendió el debate político local tras lanzar duras críticas a través de sus redes sociales contra la administración estatal actual, contrastando el gasto en eventos masivos con la escasez de servicios básicos en la entidad.

​En una publicación reciente, el político cuestionó prioridades presupuestales al señalar la falta de atención a necesidades urgentes de la población:

​“¿Qué dices de un gobierno que regala cerveza y gasta millones en lujos para el Mundial, mientras familias enteras siguen pidiendo AGUA POTABLE para no pasar SED?”, cuestionó en sus canales oficiales.

​El alcalde con licencia, realizó una critica directa a la gestión del agua en el estado, puso en el centro del debate la crisis hídrica que impacta a la zona metropolitana y zonas rurales, señalando que la atención se ha desviado hacia la cobertura del reciente evento deportivo.

Además, en alineación a los valores establecidos en su partido, hizo un llamado explícito a adoptar el “MODO CLAUDISTA”, que se refiere a la línea de trabajo de la Presidenta de la República para trasladar la “Transformación” al estado, basándose principalmente en obtener resultados, no solo en dar publicidad.

Invito a la ciudadanía a reflexionar el voto entre la política de redes sociales y la efectividad de gestión: “¿Los que se ven bonitos en redes o quién tiene la CAPACIDAD para cumplirte ante retos difíciles?” expuso en su mensaje.

​Con esta postura, Mijes busca posicionar la salud, la tranquilidad familiar y el acceso al agua como las prioridades centrales de la agenda política en Nuevo León rumbo a los próximos comicios.