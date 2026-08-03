Andrés Mijes señala al actual gobierno de Nuevo León por no dar atención a la crisis de agua

Andrés Mijes, candidato de Morena y participante de la contienda por la gubernatura de Nuevo León, encendió el debate político local tras lanzar duras críticas a través de sus redes sociales contra la administración estatal actual, contrastando el gasto en eventos masivos con la escasez de servicios básicos en la entidad.
En una publicación reciente, el político cuestionó prioridades presupuestales al señalar la falta de atención a necesidades urgentes de la población:
“¿Qué dices de un gobierno que regala cerveza y gasta millones en lujos para el Mundial, mientras familias enteras siguen pidiendo AGUA POTABLE para no pasar SED?”, cuestionó en sus canales oficiales.
El alcalde con licencia, realizó una critica directa a la gestión del agua en el estado, puso en el centro del debate la crisis hídrica que impacta a la zona metropolitana y zonas rurales, señalando que la atención se ha desviado hacia la cobertura del reciente evento deportivo.
Además, en alineación a los valores establecidos en su partido, hizo un llamado explícito a adoptar el “MODO CLAUDISTA”, que se refiere a la línea de trabajo de la Presidenta de la República para trasladar la “Transformación” al estado, basándose principalmente en obtener resultados, no solo en dar publicidad.
Invito a la ciudadanía a reflexionar el voto entre la política de redes sociales y la efectividad de gestión: “¿Los que se ven bonitos en redes o quién tiene la CAPACIDAD para cumplirte ante retos difíciles?” expuso en su mensaje.
Con esta postura, Mijes busca posicionar la salud, la tranquilidad familiar y el acceso al agua como las prioridades centrales de la agenda política en Nuevo León rumbo a los próximos comicios.