Fiscal de Michoacán solicita licencia para participar en la candidatura a la gubernatura

Carlos Torres Piña

El titular de la Fiscalía General de Michoacán, Carlos Torres Piña, va a solicitar una licencia temporal por 45 días, con el fin de poder participar, a partir del 22 de junio, en el proceso interno de Morena que definirá la candidatura a la gubernatura del estado en las elecciones del 2027.

El 27 de julio del 2025, Carlos Torres fue nombrado como el fiscal general de Michoacán; su periodo de labor cubría un lapso de nueve años.

Ante esto, y con el objetivo de avanzar en el proceso, la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán ya ha recibido la solicitud y el 17 de junio se desarrollara la votación de su petición ante el pleno del Poder Legislativo del estado.

En una rueda de prensa, Torres Piña señaló que mientras se ausente, sus labores al frente de la Fiscalía van a ser atendidas por un encargado de despacho. Asimismo, expresó en que tiene puesta su confianza en que el equipo sólido y con experiencia sea capaz de garantizar que ninguna de las acciones institucionales se vean afectadas durante dicho periodo.

“Hemos logrado conformar un gran equipo aquí en la Fiscalía”, señaló. “No debe variar nada. Debe continuarse con las acciones de orden y transparencia que hemos emprendido”, sostuvo.

Asimismo, explicó que, de acuerdo a la normatividad interna, quien se quedará como encargado del despacho será el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez

Hasta ahora, y en camino a las elecciones del próximo años, ya se ha separado de su cargo para igualmente buscar la candidatura, la secretaria de Urbanismo y Movilidad, Gladyz Butanda. La diputada local, Fabiola Alanís, por su parte también tiene que hacer lo mismo ante el Congreso local, y por último, el senador Raúl Morón, también, realizará el trámite correspondiente.