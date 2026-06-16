Maestros en Guerrero continúan con acciones de protesta para que sus peticiones sean escuchadas

CETEG

La mañana de este martes maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), partieron desde el acceso a la playa Papagayo con dirección a la glorieta de la Diana, sobre la avenida Costera como parte de una de las protestas que realizan para que sus peticiones sean escuchadas.

Además declararon que esta semana se fortalecerá el campamento instalado en la Ciudad de México por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y que se continuaran con las protestas de su plan de lucha en distintas regiones.

Los grupos de maestros solicitan una mesa de trabajo con la participación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y la derogación de la Ley del Issste de 2007 y de la reforma educativa Peña-AMLO.

Durante la marcha se podían observar mantas con exigencias, además de los gritos con consignas de reproche. Miembros de este movimiento reclamaban al gobierno decidir entre “banqueros y poderosos o la clase trabajadora”.

Su demanda se centra en planteamientos relacionados con la seguridad social, la jubilación de los profesores, y el ingreso de las nuevas generaciones a la docencia.

Exigen eliminar las reformas que modificaron el sistema de pensiones, argumentando que las condiciones actuales afectan gravemente su retiro y bienestar en la vejez.

Además de castigo para los responsables de los enfrentamientos ocurridos a inicios de junio en la CDMX, donde varios profesores de Guerrero resultaron heridos.

Mientras tanto parte de la circulación vehicular permanece cerrada entre el parque Papagayo y la Condesa, por lo que elementos de transito han acudido a las zonas con intenciones de regular el flujo de circulación.