Mazatlán le da la bienvenida a más de 3 mil 800 cruceristas a bordo del “Navigator Of The Seas”

Mazatlán

Este martes Mazatlán le dio la bienvenida a más de 3,800 cruceristas que arribaron a bordo del “Navigator Of The Seas”.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, afirmó que se trata de la embarcación número 73 en visitar el puerto en lo que va del 2026, para sumar más de 266 mil visitantes y una derrama económica superior a 425 millones de pesos.

Se trata de un crucero de pasajeros de la clase Voyager operado por la compañía Royal Caribbean International, que cuenta con atracciones y una capacidad de más de 3 mil pasajeros, además de los mil 200 miembros encargados de tripular el barco.

En esta ocasión, el “Navigator Of The Seas” atracó en el muelle a las 7:30 de la mañana procedente de Los Cabos, con 3,897 pasajeros y 1,263 tripulantes.

Luego de permanecer en el puerto, el crucero continuará su itinerario hacia Los Ángeles, en Estados Unidos.

Durante su estancia en la ciudad, además de recorrer el Malecón, la Zona Dorada o pasear por el Centro Histórico y Olas Altas, los cruceristas también visitan las comunidades rurales más cercanas, donde conocen su riqueza cultural e histórica.

Además se contempla que en lo que reste del mes de junio lleguen más arribos de cruceros. Se tienen contempladas llegas los días 22, 24 y 30.

El turismo de cruceros se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de Mazatlán, generando un impacto sumamente positivo en el comercio local, el empleo y la proyección internacional del puerto.

​Tan solo en lo que va de 2026, la llegada de miles de visitantes internacionales a bordo de grandes líneas navieras ha impulsado con fuerza la economía de Sinaloa.