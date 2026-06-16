UAEH y Filipinas refrendan colaboración cultural rumbo a la FUL 2026

Refrendan UAEH y Filipinas colaboración cultural rumbo a la FUL 2026

Como parte de los preparativos para la edición número 39 de la Feria Universitaria del Libro (FUL), el embajador de la República de Filipinas en México, Arvin Reyes de León, visitó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El evento literario se va a desarrollar en septiembre y será ahí en donde el archipiélago participará como país invitado de honor.

A lo largo del encuentro, el rector de casa de estudios, Octavio Castillo Acosta, enfatizó en que la presencia del diplomático es una muestra tangible del crecimiento y la proyección internacional de la institución. De igual manera, expresó su agradecimiento a la nación asiática por haber aceptado la invitación que se les extendió para asistir a la FUL 2026 y destacó que el trabajo en conjunto va a construir un invaluable intercambio académico. Durante el FUL, también se ofrecerán actividades de primer nivel tanto para la comunidad universitaria, como para el público en general.

Por su parte, el diplomático filipino manifestó que encabezar esta fiesta de las letras representa un reto trascendental y una valiosa oportunidad para compartir con México la riqueza de su gastronomía, literatura, cinematografía y diversas expresiones artísticas. Añadió que ambos territorios poseen múltiples similitudes históricas que fortalecen el entendimiento y la hermandad entre sus pueblos.

Reyes de León, por su parte subrayó que la diplomacia cultural no solo le corresponde a los gobiernos, sino que las universidades también son un pilar fundamental en la construcción de estos puentes. En ese sentido, afirmó que para su país significa mucho participar en la FUL, confiando en que esta sinergia sea solo el inicio de una alianza perdurable que detone la investigación y el flujo de conocimientos.

Como parte de la visita, la comitiva recorrió las instalaciones de la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico (DRIIA), el Polifórum “Carlos Martínez Balmori” y la Torre de Posgrado “Gerardo Sosa Castelán”. Por parte de la UAEH se contó con la presencia de José Luis Sosa Martínez, titular de la DRIIA; Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la FUL; Fernando Enciso Ruiz, coordinador de la División de Vinculación e Internacionalización; y Marco Antonio Alfaro Flores, presidente del Festival Internacional de la Imagen (FINI).