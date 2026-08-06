Américo Villarreal recibe al nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas

Américo Villarreal recibe al nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a la presencia y participación de la Guardia Nacional en el estado, que ha contribuido no solo al fortalecimiento de las actividades de seguridad, sino también a los programas para la integración que generan confianza en el Estado de derecho.

Durante la ceremonia de toma de posesión al cargo y protesta de bandera del general brigadier de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Mauricio Cansino Báez, como nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, el gobernador afirmó que en Tamaulipas se privilegia la coordinación, la confianza y la comunicación permanente, lo que ha permitido alcanzar resultados avalados por instituciones nacionales.

El mandatario agregó que también se ha fortalecido la generación de inteligencia, un rubro en el que la Guardia Nacional es fundamental y que se cuenta con un mayor número de elementos, tanto de esta institución como de la Guardia Estatal, incrementando la fortaleza y presencia en territorio para atender labores de disuasión, prevención y atención de los hechos delictivos.

“Estamos muy agradecidos, muy reconocidos por su presencia y participación en todas las actividades de seguridad de nuestra entidad, y que también cada vez, a través de sus programas de fortalecimiento e integración a nuestra sociedad, se siga generando esta confianza y esta forma de denuncia, que es lo que nosotros esperamos tener cada vez de nuestra ciudadanía, para mantener este Estado de derecho”, expresó.

El general Andrés Ojeda Ramírez tomó la protesta y dio lectura a lo dispuesto por la presidenta de México para la designación del general Mauricio Cansino Báez como coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas.

El nuevo titular es originario de la Ciudad de México, egresado del Heroico Colegio Militar (1991-1994) y cuenta con estudios en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios, además de haber realizado el Curso de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra. También cuenta con un diplomado en Educación Estratégica por la Universidad del Valle de México y con estudios de posgrado: Maestría en Dirección Estratégica por la Escuela Superior de Guerra; magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de la República de Chile, y Maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

Como parte de su amplia trayectoria militar destaca su labor como comandante del 85 Batallón de Infantería «5 de Mayo», en Durango; comandante del 4o. Batallón de Fuerzas Especiales, en Mamatla, Estado de México, y comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua.