CFE refuerza servicio eléctrico en Baja California

CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que sostuvo una reunión de trabajo con autoridades municipales de Baja California para revisar las principales necesidades relacionadas con el servicio eléctrico y definir mecanismos de atención conjunta, además de brindar información sobre acciones ante el incremento de la capacidad en Tijuana y Mexicali; esto como parte de la estrategia instruida por el gobierno federal.

Los gobiernos municipales expusieron requerimientos de electrificación, sustitución de postes y transformadores, modernización de redes, ampliación de capacidad y atención de interrupciones.

Asimismo, analizaron los retos particulares de la entidad como las altas temperaturas, los vientos de Santa Ana, las lluvias, el crecimiento urbano y la demanda de energía asociada a nuevos proyectos de vivienda y desarrollo económico.

La CFE estableció que las libranzas y labores de mantenimiento deberán comunicarse con anticipación y, cuando las condiciones técnicas lo permitan, realizarse en horarios que reduzcan las afectaciones a la población.

Como parte del incremento de capacidad, la Comisión expuso que actualmente instalan 30 Megavoltio-amperio (MVA) en el municipio de Tijuana y 167.5 MVA en el municipio de Mexicali. Aseguraron que mantienen la coordinación con los ayuntamientos, para la ejecución conjunta de poda de árboles, y retiro de lonas en anuncios espectaculares previo a el temporal de frentes fríos y condición Santa Ana.

La reunión forma parte de la Mesa Permanente de Coordinación para el fortalecimiento del sistema eléctrico, mediante la cual la CFE trabaja con estados y municipios para atender prioridades y afianzar la calidad y continuidad del servicio.