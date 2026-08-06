Puebla impulsa aplicación de un modelo de desarrollo comunitario para generar riqueza

El gobernador Alejandro Armenta Mier

El Gobierno de Puebla eliminó la deuda pública heredada del Museo Internacional del Barroco que significó un “saqueo” del erario en los gobiernos pasados. El gobernador Alejandro Armenta Mier, declaró que el objetivo es servir a la población apoyando acciones como la revolución del campo, los módulos de maquinaria para la re dignificación de las vialidades y carreteras y la recuperación del tejido social.

Anunció que la próxima semana presentará un balance de resultados y destacó que las evaluaciones cada 100 días fortalecen la eficiencia, la transparencia y el compromiso de servicio con el pueblo.

Durante 2026, el gobierno estatal destinó mil 500 millones de pesos al Programa de Obra Comunitaria para la ejecución de 6 mil proyectos en los 217 municipios. En infraestructura, la administración estatal fortalece la rehabilitación de 28 mil vialidades mediante 14 módulos de maquinaria. En el campo, la inversión histórica supera mil 700 millones de pesos, con mil 800 equipos para fortalecer la producción agrícola y recuperar más de 200 mil hectáreas.

En salud, las Ferias de Paz y Jornadas Integrales Por Amor a las Familias acercan consultas, estudios preventivos y servicios especializados a la población. En deporte, Puebla destaca ya que es sede de grandes eventos, promueve la activación física y brinda respaldo a las y los atletas para fortalecer el desarrollo de la juventud, además tiene activo el proyecto de la construcción de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP).

En materia de seguridad, de enero a mayo de 2026, la entidad registró una disminución general de 515 delitos en comparación con el mismo periodo de 2025, con reducción en 12 delitos de alto impacto. Destacan la baja de 71.4% en feminicidio, 54.5% en secuestro, 34% en robo a transportista, 24.1% en extorsión, 21.4% en homicidio doloso y 17.5% en robo de vehículo, resultados que reflejan la eficacia de la estrategia de inteligencia, coordinación institucional y combate frontal a la delincuencia.

En innovación y desarrollo tecnológico, a través de Yankuilotl, empresa pública de innovación, el estado fortalece la industria de semiconductores, el desarrollo de software, la inteligencia artificial y la formación de talento especializado, en coordinación con el Gobierno de México. Asimismo,con el proyecto Olinia, el primer vehículo eléctrico diseñado por talento nacional, impulsa la soberanía tecnológica y el desarrollo económico del país.

Durante 2026, el gobierno estatal consolidó al turismo como un eje de desarrollo económico y bienestar social. La designación de la entidad como sede del Tianguis Turístico México 2027 representó una oportunidad histórica para fortalecer la promoción de los destinos poblanos, atraer inversión, generar empleos y ampliar la derrama económica, con especial impulso para los 12 Pueblos Mágicos, las cocineras tradicionales, las y los artesanos, así como para las y los prestadores de servicios turísticos.