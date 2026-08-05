Congreso de Veracruz retira el fuero al alcalde de Bertín Bravo Montero por caso de desaparición

Alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.

La sesión extraordinaria del Congreso de Veracruz terminó con una votación que cambió el rumbo jurídico del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero. Con 40 votos a favor y ocho en contra, diputadas y diputados aprobaron retirarle el fuero constitucional, por lo que ahora podrá ser investigado y, en su caso, detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La determinación se tomó luego de que la Comisión Instructora presentara un dictamen en el que concluyó que existen elementos suficientes para que el edil enfrente las investigaciones sin la protección del cargo público.

Investigación

La carpeta de investigación relaciona a Bravo Montero con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres, ocurrida el 4 de mayo de 2026.

De acuerdo con las indagatorias, ambos acudieron al domicilio del alcalde, ubicado en Barra de Chachalacas, donde presuntamente sostuvieron una reunión. Ese fue el último sitio donde fueron vistos con vida.

Pruebas

Como parte de la investigación, la Fiscalía General del Estado informó que cuenta con videograbaciones, registros de telefonía, testimonios e inconsistencias detectadas en algunas declaraciones del alcalde, elementos que, según la autoridad, lo vinculan con el caso.

Tras la aprobación del desafuero por parte del Congreso veracruzano, Bertín Bravo Montero perdió la inmunidad procesal que le otorgaba el cargo, lo que permite a la Fiscalía continuar con las acciones legales correspondientes en torno a la desaparición del empresario y su escolta.