Nueva ruta Bajío- AIFA

La Gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que a partir del 27 de julio Mexicana de Aviación va a iniciar las operaciones de su nueva ruta Bajío-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El anuncio formo parte de la emisión de “Conectando con la Gente”, un programa semanal de comunicación en el que se brinda información a la ciudadanía acerca de proyectos, programas sociales y políticas públicas. La nueva ruta va a contribuir a que Guanajuato se consolide como un destino cada vez más accesible y conectado con los principales mercados emisores de viajeros de México. En la misma linea, hoy en día, ya existen 26 rutas nacionales e internacionales, que conectan a la entidad con diversos puntos de México ( entre los que se encuentran Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad Juárez, Estado de México, Los Cabos, Mérida, Mexicali) y Estados Unidos (entre los que se encuentra Houston, Dallas, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, San Antonio, San José, Oakland, Sacramento, Fresno y Ontario).

El planteamiento de los viajes se va a desarrollar con seis frecuencias semanales, a lo largo de los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, lo que le va a ofrecer a las y los usuarios, mayores alternativas de traslado. Los horarios, por su parte van a manejarse de la siguiente manera: del Bajío al AIFA; 8 de la mañana de lunes a viernes; y 18:30 horas los domingos. Por su parte del AIFA al Bajío: 6:20 de la mañana de lunes a viernes; y 16:50 los domingos.

La nueva ruta se suma a las acciones que son impulsados por el Gobierno de Guanajuato para que sea posible fortalecer la conectividad aérea de la entidad, lo que a su vez facilitará la llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales a los destinos turísticos que ofrece el estado.

Si bien falta más de un mes para que la ruta comience a operar como se tiene previsto, los boletos ya se encuentran a la venta por medio de los canales oficiales de Mexicana de Aviación