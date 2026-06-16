Feria Nacional de Empleo para la Diversidad e Inclusión Social 2026

Con el firme objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y promover la inclusión laboral, el Gobierno del Estado de Puebla realizará la Feria Nacional de Empleo para la Diversidad e Inclusión Social 2026 el próximo 23 de junio, a las 9:00 horas, en San Pedro Museo de Arte.

Esta iniciativa busca acercar vacantes de empleo formal, servicios de vinculación y orientación ocupacional a personas de comunidad LGBT, así como a integrantes de grupos de atención prioritaria, para impulsar el acceso al trabajo digno, fortalecer la justicia y consolidar una entidad más incluyente.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la administración estatal impulsa una visión humanista que reconoce la dignidad y el valor de todas las personas, por lo que fortalece políticas públicas orientadas a garantizar el acceso efectivo a los derechos laborales.

El director del Servicio Nacional de Empleo Puebla, Carlos Armando Popoca Bermúdez, informó que este evento contará con la participación de 35 empresas que ofertarán más de mil 100 vacantes. Los salarios disponibles oscilan entre los 9 mil 583 pesos hasta 40 mil pesos mensuales, lo que permitirá ampliar las posibilidades de inserción laboral para personas con distintos perfiles.

En la conferencia de prensa las autoridades recordaron que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI, en Puebla habitan aproximadamente 267 mil personas que se identifican como parte de la población LGBTTTIQANB+, lo que representa un 5.4% de la población de 15 años y más, sector que contribuye de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural de la entidad.