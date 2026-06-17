Alcalde de Cajeme, Sonora, se prepara para pedir licencia y ser candidato a la gubernatura del estado

Javier Lamarque Cano

Días antes de solicitar la separación temporal del cargo como presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano hizo un llamado a los habitantes del municipio para que no se preocupen porque esta decisión traiga interrupciones a las actividades que actualmente se realizan.

“En cualquier caso, aunque pida licencia yo voy a estar al pendiente de todas maneras, para estarles recordando que no dejen nada, de que todo tiene que seguir adelante y que no se preocupe la gente, yo estaré al pendiente, Cajeme continuará avanzando y les puedo asegurar que va a mejorar mucho más”, expresó.

Dentro de su declaración destaco que el plazo solicitado tiene un amplio margen de tiempo en el que se desahogará su intención de competir por la candidatura de interna de su partido para la renovación de la gubernatura del próximo año. Anticipó su regreso antes del periodo solicitado.

“Yo voy a pedir licencia por unos días aunque va a decir (la solicitud) que hasta por tres meses creo que va a ser, máximo, máximo un mes y medio pero voy a meter el colchón por lo que pueda pasar”, detalló.

Obras seguirán su curso

Respecto a los proyectos que se realizan actualmente en beneficio de la población, el presidente municipal destaco que no habrán interrupciones y que se seguirá trabajando aunque su licencia sea aprobada.

“Hay varias obras que están ahorita en proceso, colectores, rehabilitación y reposición de líneas de agua y drenaje, pavimentación de calles, obras que van a iniciar, construcción de plazas multifuncionales en la calle Zaragoza y Durango, en la antigua escuela Miguel Alemán en Plano Oriente y donde estaba el rastro municipal, serán tres plazas multifuncionales bien bonitas”, destacó.

También destacó la rehabilitación del Parque Infantil y en las obras de la Laguna Nainari que están en proceso de ajustes. Por ultimo anunció la inauguración este sábado del teatro al aire libre que será llamado Foro Nainari.