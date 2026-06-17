Presidente Municipal de Ciudad Jurez solicita licencia para competir por la gubernatura de Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar

Este 16 de Junio el actual presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, perteneciente al partido Morena se sumó a la contienda interna de su partido en Chihuahua. Solicitó licencia al cargo de presidente municipal para subirse a la competencia que incluye a perfiles como el de Andrea Chávez.

Esta decisión esta apegada a las instrucciones de la Presidenta, que señala que a quienes buscarán ser candidatos para algún cargo en 2027, le permitirá recorrer el estado alejado de su responsabilidad pública.

El actual candidato adelantó que de ser aprobada su licencia temporal, el probable funcionario que ocupará su lugar sería Héctor Rafael Ortiz Orpinel, actual secretario del ayuntamiento.

A través de sus redes sociales el Pérez Cuellar compartió un mensaje sobre la decisión que tomó rumbo a la contienda de 2027:

“En la conferencia de hoy confirmé que solicitaré licencia a mi cargo para participar en el proceso interno de Morena. Servir a las y los juarenses ha sido un gran honor. Me voy tranquilo porque Juárez tiene rumbo firme, obras en marcha y un gran equipo que seguirá trabajando con responsabilidad. Seguiremos construyendo puentes, sumando voluntades y trabajando cerca de la gente. Lo mejor está por venir” expresó.

Cabe destacar la trayectoria profesional con la que cuenta el presidente municipal, en la que se incluyen cargos como: