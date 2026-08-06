Beatriz Mojica dialoga con restauranteros de Chilpancingo para fortalecer al sector

Beatriz Mojica Morga

Beatriz Mojica Morga, aspirante a la coordinación interna por la transformación, sostuvo un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Chilpancingo, encabezada por Héctor Jesús Salazar Navarro. El objetivo de la reunión fue escuchar inquietudes del sector restaurantero.

Derivado de la reunión, se planteó 3 ejes para detonar la zona centro: agroindustria con valor agregado, turismo deportivo y de naturaleza y rutas artesanales y gastronómicas.

Mojica Morga destacó la importancia de trabajar de la mano con el sector empresarial para impulsar políticas públicas que favorezcan el crecimiento de los negocios y la generación de empleos.

Señaló que Guerrero es segundo productor de mezcal pero se vende a granel como oaxaqueño, y eso se debe a la falta de certificaciones. Recordó que como diputada local etiquetó recursos y hoy van más de 100 fábricas certificadas.

“La agroindustria y la industria restaurantera van de la mano, se pueden detonar. Pero hay que tener los apoyos necesarios”, afirmó.

Planteó la detonación de turismo en 7 rutas artesanales: Copalillo, Olinalá, Chilapa, Tixtla, Ameyaltepec, Tlapehuala y Xochistlahuaca, y presentó la iniciativa de crear un mercado gastronómico y un museo del mezcal en Chilpancingo, así com de fortalecer la Feria del Pan y el Festival del Pozole acompañado de experiencias turísticas.

El presidente de CANIRAC, Héctor Jesús Salazar, expuso: “Representamos alrededor de 200 mil restaurantes a nivel nacional, por eso representamos la principal fuente de empleo en comercio y servicios”

Empresarios plantearon retos en seguridad y reactivación y Mojica Morga reiteró su disposición de dar seguimiento para fortalecer la economía local.

Más tarde, Mojico escribió en sus redes sociales respecto a la reunión, “El diálogo con el sector productivo es fundamental para seguir sumando voluntades para un Guerrero mejor”.