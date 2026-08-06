Manolo Jiménez fortalece su gabinete con nuevos nombramientos para la mejora de Coahuila

Manolo Jiménez fortalece su gabinete

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas entregó nombramientos como titulares de Mejora Coahuila y de la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna, con el propósito de fortalecer las labores y los resultados obtenidos.

“Continuamos fortaleciendo nuestro equipo para seguirle cumpliendo a las y los coahuilenses. Le entregué su nombramiento a nuestros amigos Hugo Dávila, como secretario de Desarrollo Regional de la Laguna y a Jorge Alberto Piñones, como coordinador general de Mejora Coahuila. Tenemos un plan, un gran equipo, y trabajando puro pa’ delante, consolidamos a Coahuila como el mejor estado del país”, señaló el gobernador Manolo Jiménez.

Los nuevos perfiles se incorporan en el gabinete estatal con estas nuevas encomiendas. Se trata de personas profesionales en sus respectivas áreas y comprometidas con nuestra comunidad.

El mandatario exhortó a los funcionarios a mantener el trabajo cercano con la gente, lo que ha ayudado a mantener excelentes indicadores en todos los sectores de la administración estatal.

Destacó que a dos años y medio del inicio de su gestión, se siguen robusteciendo las distintas dependencias e instancias estatales con trabajo en equipo y transversal que beneficia a las y los coahuilenses.

Finalmente señaló que quienes asumen sus nuevos encargos tienen la instrucción de darle resultados a los coahuilenses, porque se han comprometido a actuar con responsabilidad, rectitud, honestidad, y en cercanía a la gente.

“Estos nuevos cambios y enroques obedecen a la necesidad de continuar con una óptima operatividad en las diversas áreas de nuestra administración, mejorando nuestros indicadores y, con ello, la calidad de vida de nuestras familias”, puntualizó el Gobernador de Coahuila.