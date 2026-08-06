Sinaloa fortalece diálogo con jóvenes empresarios para impulsar agenda de trabajo

Intercamaral Juvenil

En el marco del Mes de la Juventud, el Secretario de Economía de Sinaloa, Diego Aguerrebere, sostuvo una reunión de trabajo con líderes de organismos empresariales que integran la Intercamaral Juvenil de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer el diálogo y construir una agenda común que atienda las necesidades de las nuevas generaciones de empresarios y emprendedores.

Como parte del encuentro se revisaron propuestas relacionadas con el impulso al emprendimiento, networking, nuevas tecnologías y vinculación empresarial, así como iniciativas para facilitar la apertura de empresas y fortalecer el ecosistema emprendedor.

Destacó el tema del fortalecimiento de eventos como Ódise, que reconoce el emprendimiento juvenil y Conecta, espacio que promueve el networking y la generación de alianzas entre jóvenes empresarios. También se planteó la realización de un evento masivo para emprendedores y empresarios, con conferencias y herramientas que contribuyan a su desarrollo.

Los integrantes de la Intercamaral Juvenil compartieron sus inquietudes en torno a la Ley de Fomento al Emprendimiento, actualmente en trámite en el Congreso del Estado, así como la propuesta de establecer una ventanilla única para facilitar la apertura de empresas.

Miriam Sarahí Velazco Durán, presidenta de la Intercamaral Juvenil de Sinaloa, agradeció el apoyo del Secretario de Economía escuchando las propuestas del sector y trabajando en acciones que permitan a las juventudes empresariales encontrar mayores oportunidades para crecer y fortalecer sus negocios.

La Secretaría de Economía, mantiene el diálogo con los organismos empresariales para dar seguimiento a sus planteamientos y construir, de manera coordinada, nuevas oportunidades para las y los jóvenes de Sinaloa.