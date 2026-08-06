Carlos Torres Piña invita a mantener el respeto durante el proceso interno de Morena en Michoacán

Carlos Torres Piña

A través de un video en redes sociales, el aspirante a la coordinación interna de Morena en Michoacán, Carlos Torres Piña, expuso que durante las últimas semanas ha recibido mensajes de odio, ataques y señalamientos derivados de sus recorridos y movimientos por el bienestar del estado.

Declaró que, para él, no vale la pena darle relevancia a estos comentarios debido a que son acusaciones falsas y carecen de fundamentos.

“No vale la pena responder y no porque no haya argumentos sino porque además de que son falsas, quiero decirles que cuando termine este proceso vamos a seguir formando parte de este movimiento y nos ocupamos todos” declaró.

Señaló que el partido tiene una gran responsabilidad defendiendo la unidad para fortalecer la transformación y defender la soberanía del estado, al mismo tiempo que se le brinde apoyo a la presidenta de la república.

“Mis compañeras y mis compañeros aspirantes, seguirán siendo mis compañeras y mis compañeros después de este proceso y es importante siempre el diálogo, por eso voy a seguir caminando con respeto, escuchando al pueblo, manteniendo las puertas abiertas con todas y todos y sobre todo, a ras de tierra como siempre nos ha gustado caminar Michoacán” declaró el fiscal con licencia.

Actualmente, Carlos Torres Piña se encuentra bajo licencia que lo separa de sus funciones para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones 2027, por lo que ha llevado a cabo recorridos, eventos y pláticas con los habitantes y alcaldes de los diferentes municipios, sin embargo sus declaraciones apuntan que existe un conflicto por rivalidades de las que él no quiere ser partícipe.

“ La unidad no se exige con discursos, se demuestra con la conducta y con los hechos” declaró al finalizar su mensaje.