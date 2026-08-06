Explosión de pipa de gas en Morelos deja 6 lesionados y daños en viviendas

Explosión de pipa de gas LP en Cuernavaca (X: @CronicasLDN)

El estruendo se escuchó a varias cuadras de distancia y, en cuestión de minutos, una columna de humo comenzó a elevarse sobre la colonia Las Granjas, en Cuernavaca. La explosión de una pipa que transportaba gas LP provocó un incendio que alcanzó viviendas, vehículos y parte de la infraestructura eléctrica, dejando un saldo preliminar de seis personas lesionadas.

La emergencia ocurrió alrededor de las 12:42 horas de este jueves, en el cruce de las calles 10 de Abril y San Francisco, en los límites de los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, lo que provocó una intensa movilización de bomberos, paramédicos, elementos de Protección Civil y otras corporaciones de auxilio.

Heridos

De manera preliminar, las autoridades informaron que seis personas resultaron lesionadas: tres adultos y tres menores de edad, quienes recibieron atención médica por parte de los cuerpos de emergencia y posteriormente fueron trasladados para recibir atención especializada.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la gravedad de las lesiones de cada uno de los afectados, por lo que se espera que las autoridades actualicen la información conforme avance su atención hospitalaria.

Alcance del fuego

La explosión ocurrió sobre la vía pública y generó daños importantes en los alrededores. De acuerdo con los primeros reportes, el incendio alcanzó dos vehículos particulares, un taller de cantera, una casa habitación y un terreno baldío.

Además, varias viviendas presentaron afectaciones por el impacto del estallido y parte del cableado eléctrico quedó derribado, lo que incrementó el riesgo para los habitantes de la zona y complicó las labores de los equipos de emergencia.

Trabajo de bomberos

Tras el reporte, personal de Protección Civil, bomberos y diversas corporaciones acudieron al lugar para combatir el fuego y asegurar el área.

La Coordinación de Protección Civil de Jiutepec informó que el operativo se realizó de manera conjunta con autoridades de Cuernavaca y Protección Civil del Estado de Morelos para atender la emergencia y reducir los riesgos para la población.

Mientras los bomberos combatían las llamas, paramédicos brindaban atención a los lesionados y personal especializado realizaba trabajos para mantener segura la zona.

Continúan las labores

Ante la magnitud del incidente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no acercarse al lugar y permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, también pidió a la población mantener la calma y atender las recomendaciones, con el objetivo de facilitar las maniobras para retirar la unidad siniestrada y evaluar los daños ocasionados por la explosión.

Aunque los primeros reportes señalan que la pipa realizaba labores de suministro de gas LP cuando comenzó el incendio, hasta ahora no existe una versión oficial sobre qué provocó la explosión.

Las autoridades indicaron que serán los peritajes los que determinen si el siniestro se originó por una falla mecánica, una fuga, un problema durante las maniobras de abastecimiento o cualquier otra circunstancia.

También permanece pendiente que las autoridades informen el estado de salud y la situación del conductor de la unidad involucrada.