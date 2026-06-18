Baja California Sur inicia nueva campaña de promoción turística

Isla Espíritu

La Paz, BCS, se encuentra desarrollando experiencias culinarias “del mar a la mesa”, “del huerto a la mesa” y “del rancho a la mesa”, con el fin de que múltiples prestadores de servicios turísticos y comunidades puedan participar en las propuestas. Todo este esfuerzo se traducen en auténtica comida “paceña”, entre los que se encuentran platillos de calidad excepcional, que reflejan el cuidado de los ecosistemas en favor de los habitantes y visitantes de la Baja Sur.

La encargada de dirigir las actividades de promoción es Luz María Zepeda, directora del Fideicomiso, quien ha iniciado un sólido proceso encaminado a posicionar la oferta turística del destino como un referente nacional e internacional en diversos segmentos, entre los que destaca el de alto perfil, el de aventura y Wellness.

El Golfo de California permite navegar y explorar con tranquilidad y seguridad, al igual que disfrutar de la inmensidad y belleza de ecosistemas marinos y desérticos, como Balandra, las islas Espíritu Santo, Partida, San Francisquito y San José y la Isla Cerralvo.

Balandra, por su parte, es un área de protección de flora y fauna y un espacio emblemático, mientras que hacia norte se encuentran las increíbles islas Espíritu Santo y Partida. Ambas han sido catalogadas como Parques Nacionales y también Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Hacia el este de La Paz, esta Cerralvo -frente a la comunidad de El Sargento; se trata de otra isla fascinante del Golfo de California, que también fue bautizada con el nombre de Jacques-Yves Cousteau, esto en honor al oceanógrafo francés que exploró y se enamoró del Mar de Cortés.

Los lugares ya mencionados, son algunos de los paisajes más hermosos que tiene México. Varias de ellos, además se encuentran catalogados entre los mejores del mundo gracias a su extraordinario nivel de conservación y el contraste que generan los colores, las texturas y la biodiversidad del mar y las islas.

En Isla Partida, se encuentran las playas Ensenada Grande y El Embudo; en Espíritu Santo, la Bahía de San Gabriel, Playa Corralito, El Hormiguero y El Candelero que por su belleza merecen ser visitadas; así como San Francisquito con su bahía que ha sido descrita por tener una forma de “gancho”.

La Paz

Otro de los encantos, es que en todos estos sitios se puede bucear, hacer snorkel, practicar paddle o kayak. Lo que se convierte en una experiencia en la que se puede observar todo tipo de animales marinos y aves; flora y fauna endémicas en cada isla; caminar y hacer senderismo.