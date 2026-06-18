Del viejo oeste al desierto: cinco experiencias para descubrir Mexicali

Mexicali esconde experiencias que pocos imaginan encontrar en la frontera, se trata de un destino que destaca por la mezcla de culturas, donde la gastronomía, la historia y la vida fronteriza se entrelazan para crear una identidad única.

Su cocina refleja influencias mexicanas, chinas y estadounidenses; su historia está ligada al desarrollo agrícola, la migración y la cercanía con Estados Unidos; además es uno de los motores económicos del noroeste de México por su carácter industrial.

Más allá de la comida china y la vida nocturna, Mexicali alberga un sinfín de sitios inolvidables, desde una visita al desierto para conocer las datileras, hasta un viaje al pasado para sumergirse en el viejo oeste.

Museo Valle de Mexicali

El “Museo Valle de Mexicali” es una cápsula del tiempo que simula un pueblo del viejo oeste en medio del desierto reuniendo miles de objetos antiguos, desde autos, carretas, herramientas, artículos personales, de cocina, de peluquería, e incluso un dispensador de gasolina, que cuentan la historia de cómo era la vida de los primeros pobladores del valle.

Este majestuoso lugar, que se ha convertido en una parada obligada para quienes visitan Mexicali, fue construido por Don Ezequiel Benítez, quien durante años coleccionó antigüedades, y hace que cualquiera que lo visite se transporte al pasado en cuestión de segundos.

El recorrido inicia en el restaurante, que ofrece el mejor menudo del valle gracias a la receta de su esposa; el platillo típico del norte del país, también conocido como pancita, es acompañado de pan con mantequilla o tortillas recién hechas; demás, el agua de cebada sorprende a cualquiera. Para botanear, hay otras opciones, una de ellas es el tamal de elote con costra de queso, una delicia.

Los fines de semana ofrece espectáculos, presentaciones de baile, venta de artículos de productores locales, entre otros.

Después de comer, los visitantes pueden recorrer el viejo oeste sin costo extra; afuera del restaurante, el paisaje cambia de golpe, las construcciones de madera parecen sacadas de una película de vaqueros.

Al caminar entre las fachadas de madera, las calles de tierra y salones como el banco, la cárcel, la peluquería, el saloon, que imitan un pueblo fronterizo del siglo XIX, es fácil sentir que uno salió por un momento del presente.

Es tan similar al pasado que lo han utilizado algunas productoras para grabaciones.

Museo Valle de Mexicali

Imperial Garden

En Mexicali la cultura china ha tenido una profunda influencia y existen decenas de restaurantes gastronomía asiática, pero el Imperial Garden, sucursal en Avenida Madero, se ha consolidado como uno de los mejores sitios para comer, por su auténtica cocina china y su servicio; incluso fue reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los mejores de México.

El restaurante también destaca por su arquitectura y ambientación, alberga con mobiliario, pinturas y colecciones importadas desde China; además cuenta con espacios amplios y acogedores (incluso salones para reservaciones grandes).

Gracias a su fachada y a sus elementos decorativos, Imperial Garden construye una ambientación que transporta a referentes de la cultura china, ofreciendo una experiencia única, que va más allá de la oferta gastronómica.

Imperial Garden

Mexica Fé y La Meche

Ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón, Mexica Fé es un restaurante–cafetería que hace referencia a lo mexicano y al café; ha ganado popularidad en Mexicali por su propuesta de cocina del desierto.

El lugar ofrece desayunos, comidas ligeras y cafés especiales durante todo el día; su menú incluye platillos tradicionales como chilaquiles, quesabirrias, ceviche, y antojitos mexicanos, reinventados al igual que sus bebidas, entre las más solicitadas está el Mocha Mexa y el Chai Cochino.

Mexica Fé

En La Meche, ubicado en Boulevard Benito Juárez, se puede disfrutar de recetas tradicionales (como los tacos de tripa, flautas, sopes, quesadillas y más) pero reinventadas con técnicas y presentaciones innovadoras. Además, ofrece una gran variedad de postres típicos, también bajo el concepto creativo, fuera de lo común.

La Meche

Ambas experiencias se complementan con un ambiente cómodo, convirtiéndose así en una opción frecuente tanto para reuniones informales como para citas más planeadas.

Posicionándose como espacios representativos de la nueva escena gastronómica local, donde la cocina mexicana se fusiona con la modernidad.

Amante Brew Company

Desde inicios del siglo XIX, Mexicali desarrolló una cultura cervecera propia, impulsada tanto por la tradición como por su ubicación estratégica, lo que permitió que la ciudad se convirtiera en un punto importante para la producción y el consumo de cerveza, tanto industrial como artesanal.

En la actualidad, uno de los atractivos turísticos de la ciudad es la Ruta Cervecera, que reúne varias cervecerías artesanales; a través de ellas se puede conocer la cultura cervecera local, probar diferentes cervezas y aprender cómo se elabora.

Una de las cervecerías que destaca en la ruta es Amante Brew Company, un lugar familiar reconocido por ser uno de los pioneros de la cerveza artesanal en Mexicali, ofrece distintas variedades, desde las más tradicionales hasta ediciones especiales y experimentales.

El lugar destaca por su ambiente relajado, ideal para convivir y conocer más sobre la escena cervecera local. Además, su menú ofrece desde snacks como alitas, boneless, pizzas, hamburguesas, hasta aguachile.

Amante Brew Company

Rancho Palmeras RQ

Por su clima extremadamente caluroso, Mexicali ha desarrollado una relación importante con cultivos que pueden adaptarse a condiciones áridas. Entre ellos el dátil, un fruto que se ha convertido en un producto representativo de la región.

En este contexto destaca Palmeras RQ, un rancho familiar dedicado al cultivo del dátil Medjool, una de las mejores variedades a nivel internacional, por su gran tamaño, su textura suave y jugosa, y por su sabor.

Este rancho se ubica muy cerca del Aeropuerto de Mexicali y forma parte de la llamada Ruta del Dátil, que conecta a distintas datileras, con el fin de dar a conocer el proceso completo de este cultivo.

Palmeras RQ

En Palmeras RQ se realiza un minucioso trabajo, que va desde la polinización de las palmas hasta la cosecha manual del fruto. Además de la producción agrícola, el rancho ofrece visitas guiadas donde los visitantes pueden conocer el proceso, caminar entre las palmas y degustar diferentes productos derivados del dátil, entre los cuales destacan el dátil enchilado, mole, café y un licor.

Así, entre cerveza artesanal, palmeras y memoria histórica, Mexicali ofrece un recorrido distinto: uno donde el desierto también sabe a cultura, tradición e identidad cachanilla.