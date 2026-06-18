Sebastián Ramírez anuncia inversión para convertir a Oaxaca en potencia mundial del Turismo Comunitario

Sebastián Ramírez

Con el fin de impulsar a Oaxaca como una potencia mundial de Turismo Comunitario y en seguimiento al convenio celebrado con el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, ha anunciado que en el 2026 se van a destinar 25 millones de pesos para consolidar y fortalecer en materia de infraestructura y equipamiento a los Pueblos Mancomunados.

“El Fonatur hizo el compromiso de que cada año va a estar haciendo una inversión para fortalecer la infraestructura y el equipamiento en ese destino de Turismo Comunitario; este año vamos a invertir 25 millones de pesos para consolidar los Pueblos Mancomunados”, explicó.

En el Instituto Tecnológico de Oaxaca, Ramírez Mendoza reconoció, por su parte, a la secretaria de Turismo del estado, Saymi Pineda Velasco, y al Gobernador Salomón Jara por incorporar al Turismo Comunitario en sus leyes. Aprovechando la presencia del gobernador, le pidió que convierta a Oaxaca en la “la potencia mundial del Turismo Comunitario. Oaxaca lo tiene todo, tiene los Pueblos Mancomunados, en la Mixteca, en la Sierra Sur hay muchos proyectos”, enfatizó.

Como parte de la iniciativa, noviembre del año pasado, el Fonatur y el TecNM firmaron un convenio para aprovechar el potencial del Tecnológico, a través de sus Institutos Tecnológicos, Unidades y Centros de Investigación con formación de talento, investigación aplicada, innovación tecnológica, soporte experto y campus al servicio. Todo esto en beneficio de los prestadores de servicios turísticos comunitarios.

El director general del TecNM, Ramón Jiménez López, por su parte, explicó que gracias a la creación de la Red Nacional de Turismo Comunitario se logró acompañar a 192 proyectos comunitarios y también otorgar 42 acreditaciones a guías especializados en Turismo Comunitario, lo que contribuye a construir capacidades permanentes en las regiones y a democratizar el conocimiento para que el desarrollo permanezca en manos del pueblo.

Asimismo, Ramón Jiménez calificó como histórica la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de decretar al Turismo Comunitario como sector prioritario, y destacó que la propuesta rompe con la vieja lógica de explotación. Ahora son las propias comunidades quienes se encargan de gestionar, preservar y compartir la riqueza natural de México.

El director del Fonatur añadió que de igual manera se busca rescatar las culturas ancestrales y defender los ecosistemas. El diseño del programa federal tuvo como origen un diagnóstico que se desarrollo en territorio de cuatro días a bordo del Tren Interoceánico, que abordo desde Huatulco hasta Los Tuxtlas. En coordinación con Ramón Jiménez, el proceso les permitió escuchar las demandas que tiene los comités locales. Esto le dio vida al Distintivo de Turismo Comunitario y a una estrategia integral de profesionalización accesible.

Los habitantes con los que dialogaron durante el diagnóstico, señalaron que los costos para certificarse como guías de turistas suelen encontrarse entre los 40 y los 60 mil pesos. Es por esto, que el titular del Fonatur celebró el papel del TecNM como la primera institución de educación pública en democratizar este proceso.

“Nos pusimos a trabajar con los compañeros del Tecnológico y nos ayudaron para que se bajara el costo a 2 mil pesos. Es la primera institución de educación pública que lo está haciendo prácticamente gratuito y lo vamos a expandir”, afirmó.

Entre sus agradecimientos, también se encontró la participación de la plantilla docente el acompañamiento cercano y territorial en 190 proyectos, por medio del facilitando el acceso a este distintivo y demostrando el papel de una universidad que atiende los problemas reales de la gente.