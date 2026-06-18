Refuerzan estrategia de seguridad en la Sierra Norte de Puebla con apoyo federal y de estados vecinos

Autoridades federales, estatales y municipales acordaron fortalecer las acciones de seguridad en la Sierra Norte de Puebla durante una reunión de la Mesa de Paz realizada este jueves en el municipio de Huauchinango.

El encuentro fue encabezado por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y contó con la participación de la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, además de representantes de los gobiernos de Hidalgo y Veracruz, así como integrantes de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Durante la reunión, las autoridades analizaron la situación de seguridad en la región y revisaron las estrategias que actualmente se aplican para prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de la población que habita en la Sierra Norte.

El gobernador Alejandro Armenta destacó la importancia de la coordinación entre las diferentes instituciones y dependencias para atender los desafíos en materia de seguridad. Señaló que el trabajo conjunto permite una respuesta más eficaz ante cualquier situación que pueda afectar a las familias poblanas.

Asimismo, agradeció la disposición de las autoridades federales, estatales y municipales para colaborar en beneficio de la ciudadanía. El mandatario aseguró que la cooperación entre gobiernos es fundamental para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y protección en esta zona del estado.

Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la Mesa de Paz fue reforzar la coordinación con los estados vecinos de Hidalgo y Veracruz, entidades con las que Puebla comparte territorio y diversos puntos de conexión. Las autoridades coincidieron en que la colaboración interestatal es clave para combatir actividades ilícitas y mejorar la seguridad en las regiones limítrofes.

En los trabajos también participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, instituciones que mantienen presencia permanente en la entidad y colaboran en tareas de vigilancia, patrullaje y apoyo a la población.

De acuerdo con las autoridades, la participación de las Fuerzas Armadas ha sido importante para fortalecer la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad y atender de manera coordinada las necesidades de la población en distintas zonas del estado.

La reunión incluyó además la participación de autoridades municipales pertenecientes a la microrregión 02 de la Sierra Norte, quienes presentaron información sobre las principales necesidades y retos que enfrentan sus comunidades en materia de seguridad y prevención del delito.

Los asistentes coincidieron en que la construcción de la paz requiere un esfuerzo permanente entre los distintos órdenes de gobierno. Por ello, se comprometieron a mantener una comunicación constante y a reforzar los mecanismos de coordinación para atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la tranquilidad de la población.

La presencia de la secretaria de Bienestar federal, Leticia Ramírez Amaya, fue considerada un respaldo a las acciones que se realizan en Puebla para fortalecer la seguridad y promover el bienestar de las comunidades de esta región.

Con este encuentro, las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para garantizar condiciones de seguridad, impulsar la prevención del delito y fortalecer la paz social en la Sierra Norte de Puebla.

La Mesa de Paz forma parte de las reuniones periódicas que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal para evaluar resultados, diseñar estrategias y coordinar esfuerzos que permitan atender las necesidades de seguridad de la población y contribuir a un entorno más seguro para las familias poblanas.