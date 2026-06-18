Quintana Roo se suma a la fiesta mundialista con los Fut Fest del Caribe Mexicano

La pasión por el fútbol ya se vive en Quintana Roo. En el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, la gobernadora Mara Lezama invitó a habitantes y turistas a disfrutar de los Fut Fest del Caribe Mexicano, espacios gratuitos donde las familias podrán reunirse para ver los partidos, participar en actividades recreativas y formar parte del ambiente mundialista que se vive en el país.

Durante un recorrido por el Malecón Tajamar, en Cancún, una de las principales sedes de esta iniciativa, la mandataria estatal destacó que Quintana Roo está preparado para sumarse a la celebración deportiva más importante del planeta. Los Fut Fest estarán disponibles del 11 de junio al 19 de julio en distintos municipios de la entidad.

La estrategia busca acercar la emoción de la Copa del Mundo a las personas que no pueden asistir a los estadios, ofreciendo espacios públicos donde los encuentros serán transmitidos en pantallas gigantes. Además, se han organizado actividades deportivas, culturales y de convivencia para personas de todas las edades.

Los Fut Fest se instalaron en seis municipios: Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, Bacalar y Chetumal. En cada sede se han habilitado áreas para que las familias disfruten de los encuentros en un ambiente seguro y recreativo. También habrá espacios gastronómicos y actividades complementarias que buscan fortalecer la convivencia social.

Mara Lezama señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones para aprovechar la proyección internacional que genera la Copa Mundial de Futbol 2026. La gobernadora resaltó que Quintana Roo cuenta con una importante conectividad aérea y una amplia infraestructura turística que lo convierten en uno de los destinos más atractivos para visitantes nacionales e internacionales.

La mandataria explicó que el deporte tiene la capacidad de unir a las personas y fortalecer el tejido social. Por ello, los Fut Fest fueron diseñados como espacios de encuentro donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan convivir mientras disfrutan de los partidos del torneo.

Por su parte, autoridades municipales destacaron que la realización de estos eventos también representa una oportunidad para impulsar la actividad económica local. Comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos podrán beneficiarse del incremento de visitantes que acudirán a las sedes para disfrutar de los encuentros mundialistas.

La Copa Mundial de Futbol 2026 tiene una relevancia especial para México, ya que comparte la organización del torneo con Estados Unidos y Canadá. Además, el país se convirtió en la primera nación en albergar tres ediciones de la justa mundialista, después de los torneos celebrados en 1970 y 1986.

En Quintana Roo, aunque no se disputan partidos oficiales, la fiebre futbolera se ha hecho presente mediante estos espacios de convivencia que buscan acercar la experiencia del Mundial a residentes y turistas. Desde el arranque del torneo, miles de personas han acudido a los distintos Fut Fest para seguir los encuentros y disfrutar de actividades relacionadas con el deporte.

La gobernadora reiteró la invitación a participar en esta celebración y aseguró que los Fut Fest del Caribe Mexicano son una oportunidad para disfrutar del fútbol en familia, fortalecer la convivencia comunitaria y mostrar al mundo el atractivo turístico y cultural de Quintana Roo.