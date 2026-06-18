Centro de Ciencias de Sinaloa renueva la sala Planeta Agua con exhibiciones interactivas impulsadas por inteligencia artificial

Centro de Ciencias de Sinaloa

El Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) presentó dos nuevas exhibiciones interactivas que modernizan la antigua sala Agua ConCienciaS, ahora denominada Planeta Agua, con el objetivo de fortalecer la divulgación científica y fomentar una mayor conciencia sobre el cuidado del agua y del medio ambiente mediante experiencias tecnológicas e inmersivas.

La renovación fue encabezada por el director general del Consejo para el Fomento de la Investigación Científica y la Innovación (CONFÍE), Carlos Karam Quiñones, quien destacó que el museo mantiene un proceso permanente de actualización para acercar la ciencia a públicos de todas las edades.

“Queremos estar actualizados, queremos tener lo mejor de México y del mundo. El Centro de Ciencias de Sinaloa cumple 34 años de antigüedad divulgando la ciencia y la tecnología, y no es cualquier museo, es el más importante del noroeste de México. Queremos continuar estando al día, la idea es atraer al público más diverso porque aquí viene desde un científico connotado, un empresario, un ciudadano común y corriente, hasta un niño o una niña que por primera vez sabe que el tema de la ciencia es muy muy importante”, expresó durante la inauguración.

El evento se realizó en el Jardín de la Ciencia del museo y contó con la participación de autoridades del CCS, personal académico y estudiantes de la Primaria General Antonio Rosales, de la sindicatura de San Pedro, Navolato.

La jefa del Departamento de Museografía, Martha Rendón Suzuki, explicó que las nuevas exhibiciones buscan convertir a los visitantes en protagonistas del aprendizaje, permitiéndoles comprender de manera práctica cómo funciona el planeta y de qué forma las acciones humanas influyen en el equilibrio ambiental.

Entre las principales novedades se encuentra el Módulo Terry, un globo terráqueo interactivo que recupera una pieza histórica del antiguo museo y la moderniza mediante inteligencia artificial. Sobre el globo se proyecta un avatar digital capaz de responder, en tiempo real, preguntas relacionadas con la Tierra, los océanos, el clima, el ciclo hidrológico y diversos fenómenos naturales.

También fue incorporado el Módulo Ciclo del Agua Interactivo, una mesa de arena equipada con sensores y sistemas de proyección que permite a los usuarios modificar el relieve para observar cómo la topografía influye en el comportamiento del agua, la formación de cuencas, los ríos y otros procesos del ciclo hidrológico.

De acuerdo con el CCS, la renovación de la sala busca ampliar el alcance de los contenidos científicos, incorporar tecnologías interactivas que fortalezcan el aprendizaje práctico, preservar elementos patrimoniales del museo mediante su actualización tecnológica y fomentar una cultura de uso responsable del agua.

Las nuevas exhibiciones se integran a otros espacios ya existentes dentro de la sala, como El hombre y el calentamiento global, Agua como molécula, El agua en el mundo, Culturas y tecnologías del agua, Guardianes de Sinaloa, Cuerpos de agua, Saneamiento, Dejando huella, Abastecimiento de agua y módulos interactivos de burbujas.

Tras el corte del listón, autoridades, docentes y estudiantes realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones, donde interactuaron con los módulos y conocieron de forma práctica distintos conceptos relacionados con el agua, el medio ambiente y las ciencias naturales.

Con esta renovación, el Centro de Ciencias de Sinaloa fortalece su oferta museográfica y apuesta por herramientas tecnológicas que acercan el conocimiento científico a nuevas generaciones mediante experiencias participativas e innovadoras.