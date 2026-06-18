Yeraldine Bonilla refrenda coordinación con el Ejército tras relevo en la Tercera Región Militar de Sinaloa

Seguridad Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que su administración mantendrá la coordinación permanente con el Ejército Mexicano para fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad, tras el nombramiento del general de División Alejandro Vargas González como nuevo comandante de la Tercera Región Militar.

Durante la ceremonia de cambio de mando realizada en el cuartel general de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, la mandataria estatal dio la bienvenida al nuevo comandante y destacó que continuará el trabajo conjunto en las mesas interinstitucionales y de seguridad que se realizan diariamente.

“Vamos a seguir trabajando de la misma manera en la mesa interinstitucional y en la mesa de seguridad que se realizan todos los días. Siempre estaremos en coordinación para mejorar la seguridad del estado de Sinaloa”, afirmó Bonilla Valverde.

La protesta de ley al nuevo comandante fue tomada por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general de División de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, en una ceremonia en la que también participaron el comandante de la Cuarta Región Naval, almirante Guadalupe Juan José Bernal Méndez, así como autoridades civiles y militares de Sinaloa y Durango, estados que integran la jurisdicción de la Tercera Región Militar.

Seguridad Sinaloa

La gobernadora explicó que este relevo forma parte de los movimientos internos que determina la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer la operación de sus mandos en el país.

El general Alejandro Vargas González cuenta con una trayectoria de 44 años de servicio ininterrumpido en las Fuerzas Armadas. Antes de asumir esta responsabilidad se desempeñó como comandante de la Séptima Región Militar, en Chiapas, y anteriormente encabezó la Décima Zona Militar en Durango y la Décima Primera Zona Militar en Zacatecas.

Además de su experiencia operativa, posee una Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y ha participado en cursos internacionales sobre operaciones militares y mantenimiento de la paz en Canadá, Uruguay y China. También fue agregado militar y aéreo de México en Corea.

A la ceremonia asistieron el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel; el secretario de Seguridad Pública estatal, general Sinuhé Téllez López; la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; representantes del Gobierno de Durango, así como integrantes del sector empresarial, turístico e industrial del puerto.