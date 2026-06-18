Instala ISSSTE Zacatecas Consejo Consultivo para fortalecer atención a derechohabientes

Con el objetivo de mejorar la atención a los derechohabientes y fortalecer la comunicación entre las autoridades y las organizaciones sindicales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Zacatecas instaló su Consejo Consultivo, un órgano que servirá para analizar, dar seguimiento y proponer acciones relacionadas con los servicios que ofrece la institución.

La instalación del consejo se realizó durante una sesión encabezada por autoridades del instituto, quienes destacaron la importancia de contar con un espacio permanente de diálogo y colaboración que permita atender de manera más eficiente las necesidades de los trabajadores y pensionados afiliados al ISSSTE.

De acuerdo con la información difundida, este órgano consultivo tendrá la función de generar acuerdos, analizar problemáticas y proponer soluciones para fortalecer los servicios médicos, administrativos y de prestaciones que reciben los derechohabientes en Zacatecas. Además, buscará mantener una comunicación constante entre las distintas áreas del instituto y las representaciones sindicales.

El Consejo Consultivo quedó integrado por funcionarios de diversas áreas del ISSSTE en la entidad. Como secretario técnico fue designado el subdelegado administrativo, Salvador Estrada González. También participan como vocales el subdelegado médico, René Padilla González; la subdelegada de Prestaciones, Verónica Santos Sosa; la titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social, Marcela Villa Cisneros; y el encargado de la Unidad Jurídica, Alejandro García Carrisoza.

Además de los representantes institucionales, el consejo contará con la participación de organizaciones sindicales vinculadas al servicio público. Entre ellas se encuentran la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).

Las autoridades señalaron que la incorporación de estas organizaciones permitirá que las inquietudes y propuestas de los trabajadores sean escuchadas de manera directa, favoreciendo la toma de decisiones y el seguimiento de los asuntos que impactan en la calidad de los servicios que presta el instituto.

Durante la sesión también se destacó que el Consejo Consultivo funcionará como un mecanismo para fortalecer la participación de los trabajadores en el análisis y evaluación de las acciones institucionales. De esta manera, se busca construir acuerdos que contribuyan a mejorar la atención médica, los trámites administrativos y los programas de prestaciones sociales.

Las autoridades del ISSSTE señalaron que la instalación de este órgano forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la cercanía con la derechohabiencia y mejorar la coordinación entre las distintas áreas que integran la representación estatal del instituto.

Asimismo, resaltaron que la participación conjunta entre funcionarios y representantes sindicales permitirá identificar áreas de oportunidad y generar propuestas que beneficien a miles de trabajadores, jubilados y pensionados que reciben servicios del ISSSTE en Zacatecas.