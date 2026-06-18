Crece el interés de las mujeres por integrarse a los cuerpos de vigilancia y custodia en Tamaulipas

Cada vez más mujeres muestran interés en formar parte de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT). De acuerdo con datos de la dependencia, alrededor del 80 por ciento de las personas que actualmente solicitan información o inician su proceso de reclutamiento para convertirse en custodias penitenciarias son mujeres.

Las autoridades atribuyen este incremento a diversos factores, entre ellos los salarios competitivos, las prestaciones laborales y las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece esta área de seguridad pública. Además, la promoción de la equidad de género dentro de las corporaciones ha contribuido a que más mujeres consideren esta opción como una alternativa de empleo y crecimiento personal.

Jesús Del Ángel Blanco, integrante de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, explicó que la SSPT mantiene campañas permanentes de reclutamiento tanto en Tamaulipas como en otras entidades del país. Estas acciones se realizan mediante módulos instalados en ferias del empleo y eventos públicos, con el objetivo de fortalecer el personal operativo de la Guardia Estatal y del sistema penitenciario estatal.

Según el funcionario, la respuesta femenina ha sido muy positiva durante los últimos procesos de selección. Indicó que de cada diez personas que se registran para conocer o participar en la convocatoria, aproximadamente ocho son mujeres, una cifra que refleja el creciente interés por desempeñar funciones relacionadas con la seguridad y la vigilancia penitenciaria.

La SSPT destacó que las mujeres reciben la misma capacitación que los hombres durante el Curso de Formación Inicial, lo que les permite desarrollar las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones dentro de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES). La preparación incluye formación física, académica y práctica, orientada a garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Entre las mujeres que recientemente concluyeron su preparación se encuentra Blanca Gallegos, quien decidió integrarse a esta corporación motivada por la estabilidad laboral y las oportunidades que ofrece la institución. La nueva custodia señaló que esta profesión representa una alternativa para las madres de familia que buscan un empleo con prestaciones y posibilidades de crecimiento dentro del servicio público.

Las convocatorias para integrarse a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad están dirigidas a personas de entre 18 y 40 años. Durante el proceso de formación, los aspirantes cuentan con alimentación, hospedaje, atención médica y una beca económica, además de capacitación especializada para desempeñar sus funciones.

De acuerdo con información difundida por la SSPT, estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el sistema penitenciario estatal y garantizar que los centros de reclusión cuenten con personal suficiente y capacitado para cumplir sus labores de vigilancia y custodia.

El aumento en la participación femenina refleja también los cambios que se han registrado en los cuerpos de seguridad durante los últimos años, donde cada vez más mujeres ocupan espacios que anteriormente eran desempeñados principalmente por hombres. Con ello, Tamaulipas busca consolidar instituciones más incluyentes y fortalecer la participación de las mujeres en tareas fundamentales para la seguridad pública del estado.