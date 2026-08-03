Ulises Mejía Haro llama a fortalecer la unidad y la honestidad para la transformación de Zacatecas

Ulises Mejía Haro

Encabezando una rueda de prensa en la Casa de la Esperanza, Ulises Mejía Haro hizo un llamado a fortalecer la unidad de Morena, mantener como guía los principios fundacionales del movimiento y continuar con honestidad, austeridad republicana y trabajo permanente en territorio.

Recordó que el movimiento se construyó gracias al esfuerzo de miles de mujeres y hombres que caminaron comunidades, colonias y municipios con la convicción de transformar la vida pública del país desde abajo y de la mano del pueblo.

“Morena nació para hacer política de una manera distinta. Su fortaleza siempre ha sido la unidad, la honestidad y el trabajo junto a la gente. Esos principios deben seguir guiando nuestras acciones para fortalecer al movimiento y servir mejor al pueblo de Zacatecas”, expresó.

Señaló que para lograr el éxito de una transformación se debe mantener una cercanía permanente con la ciudadanía, piorizando el diálogo con la militancia y actando con congruencia a los principios del movimiento.

Destaco que la austeridad republicana representa un compromiso ético con la sociedad y una forma responsable de ejercer el servicio público, poniendo el interés colectivo por encima de cualquier interés personal.

Reiteró que la organización territorial seguirá siendo una prioridad, porque en las comunidades, colonias, barrios y ejidos donde se fortalece el movimiento y se construyen las mejores soluciones para el estado.

“Cuando actuamos con base en nuestros principios, caminamos junto al pueblo y mantenemos la congruencia, fortalecemos al movimiento y contribuimos a consolidar el Segundo Piso de la Transformación”, afirmó.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo los municipios de Zacatecas para mantener un diálogo permanente con la militancia y con la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la defensa de la soberanía nacional.