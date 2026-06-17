Por la carrera a Nuevo León: Waldo Fernández solicita licencia al Senado para enfocarse en la gubernatura

Waldo Fernández Waldo Fernández ya comenzó la carrera por la gobernatura a Nuevo león. (Especial)

La gubernatura por Nuevo León ya comenzó, es por eso que el el senador por el estado, Waldo Fernández, solicitó licencia a su cargo en el Senado de la República para concentrarse en una nueva etapa de su proyecto político en la entidad y participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de gobernador de 2027.

¿Por qué Waldo Fernández solicitó licencia en el Senado?

Durante un encuentro con medios de comunicación realizado en el Senado de la República, Fernández informó sobre su decisión y expuso su visión sobre los principales desafíos que enfrenta Nuevo León, así como las prioridades que considera fundamentales para el desarrollo del estado en los próximos años.

El legislador señaló que esta nueva etapa estará enfocada en fortalecer su presencia en la entidad y mantener un diálogo cercano con distintos sectores de la sociedad sobre temas como movilidad, agua, infraestructura, seguridad y desarrollo económico.

La solicitud de licencia ocurre en un contexto en el que comienzan a definirse los perfiles que buscarán participar en los procesos internos de los partidos políticos de cara a la renovación de la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Waldo Fernández va por la gubernatura de Nuevo León

Fernández llega a esta etapa respaldado por los resultados obtenidos en la elección de 2024, cuando se convirtió en el candidato al Senado más votado de Nuevo León, superando a Luis Donaldo Colosio en la contienda por la Cámara Alta.

Además, la votación obtenida por el hoy senador fue superior a la registrada por Samuel García en la elección que lo llevó a la gubernatura del estado.

Actualmente, Waldo Fernández participa en el proceso interno de Morena para la definición de candidaturas rumbo a la elección estatal de 2027, considerada una de las contiendas más relevantes del país por el peso económico, político e industrial de Nuevo León.

Con esta decisión, el senador inicia una nueva etapa enfocada en la construcción de un proyecto político de largo alcance para la entidad, en momentos en que la discusión sobre el futuro de Nuevo León comienza a ocupar un lugar central en la agenda pública y política del estado.