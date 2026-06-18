Vero Díaz gana protagonismo rumbo a definiciones en Zacatecas

La senadora de Morena por Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles, se ha convertido en una de las figuras con mayor presencia dentro del movimiento guinda en la entidad, en medio de versiones que señalan que podría solicitar licencia a su cargo legislativo para participar en un próximo proceso interno partidista.

Originaria de Fresnillo y licenciada en Administración de Empresas, Díaz Robles forma parte de los cuadros fundadores de Morena en Zacatecas. Su carrera política ha estado ligada al trabajo territorial y a la implementación de programas sociales, especialmente durante su paso por la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar entre 2018 y 2023.

Verónica del Carmen Díaz Robles, senadora de Morena por Zacatecas.

Su trayectoria también incluye una etapa como diputada local, experiencia que posteriormente la llevó a competir por un escaño en el Senado de la República, donde actualmente representa a Zacatecas para el periodo 2024-2030.

Desde la Cámara Alta, Vero Díaz participa en temas relacionados con bienestar social, desarrollo municipal, igualdad de género y derechos humanos. Actualmente se desempeña como secretaria de las comisiones de Bienestar y Desarrollo Municipal, además de integrar otras instancias legislativas vinculadas a la agenda social.

En las últimas semanas, su nombre ha tomado relevancia en el escenario político estatal debido a versiones que apuntan a una posible licencia al Senado y a un eventual registro el próximo 27 de junio en un proceso interno de Morena. Aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre esa decisión, la senadora es considerada una de las figuras mejor posicionadas dentro del partido en Zacatecas.

Su presencia territorial, su cercanía con las estructuras de Morena y su experiencia en programas sociales la mantienen como una de las políticas con mayor visibilidad rumbo a las próximas definiciones del movimiento en la entidad.