Ceci Arellano supervisa histórica jornada de cirugías de cataratas en Puebla

Decenas de personas que padecían problemas de visión recibieron una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida durante la jornada gratuita de cirugías de cataratas impulsada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Puebla. Esta iniciativa supervisada por la presidenta honoraria del organismo, Ceci Arellano.

La jornada se realizó del 18 al 21 de junio y estuvo dirigida a personas diagnosticadas con cataratas o pterigión, enfermedades oculares que afectan la visión y que, en muchos casos, limitan las actividades cotidianas de quienes las padecen. El programa tuvo como objetivo acercar atención médica especializada a personas que, por motivos económicos, difícilmente podrían acceder a este tipo de procedimientos.

Durante la supervisión de las cirugías, Ceci Arellano recorrió las áreas médicas y conversó con pacientes y familiares para conocer de cerca sus necesidades. La presidenta honoraria destacó la importancia de brindar servicios de salud que contribuyan al bienestar de las familias poblanas y permitan mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Las cataratas son una de las principales causas de pérdida de visión en adultos mayores. Esta condición provoca que el cristalino del ojo se vuelva opaco, dificultando actividades tan básicas como leer, caminar o reconocer rostros. Gracias a la intervención quirúrgica, los pacientes pueden recuperar gran parte de su capacidad visual y retomar sus actividades diarias con mayor independencia.

Para participar en la jornada, los interesados debieron presentar diversos requisitos médicos y administrativos, entre ellos identificación oficial, comprobante de domicilio, estudios preoperatorios y un diagnóstico emitido por un especialista en oftalmología. Una vez revisados los expedientes, los candidatos fueron programados para recibir la cirugía sin costo alguno.

Uno de los beneficiarios comentó que llevaba varios años con dificultades para ver correctamente y que la operación representa una esperanza para recuperar su autonomía. Ya no podía leer ni distinguir bien a las personas. Ahora espero volver a hacer muchas cosas por mí mismo”, expresó.

La jornada forma parte de las acciones que el SEDIF Puebla ha impulsado en materia de salud y asistencia social. En su primer año de actividades al frente del organismo, Ceci Arellano informó que se han llevado a cabo diversas acciones en beneficio de grupos vulnerables, incluyendo la entrega de aparatos auditivos, lentes y cirugías oftalmológicas.

De acuerdo con información presentada por el organismo, durante los últimos meses se han fortalecido programas enfocados en la atención médica, la nutrición, la salud mental y la rehabilitación, con el propósito de acercar servicios a las comunidades que más lo requieren.

El SEDIF Puebla busca continuar acercando servicios médicos especializados a la población y contribuir a que más personas tengan acceso a tratamientos que les permitan vivir con mayor bienestar y dignidad.