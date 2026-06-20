Miles de estudiantes bajacalifornianos, beneficiarios de becas y nueva infraestructura

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La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avila encabezaron en Tijuana la entrega de tarjetas de la Beca Universal Rita Cetina para uniformes y útiles escolares.

La beca beneficiará a más de 291 mil estudiantes de primaria a partir de agosto y, de acuerdo a lo que la mandataria federal destacó, este apoyo llegará a cerca de 9 millones de niñas y niños de escuelas públicas en todo el país, con el objetivo de que todas y todos puedan iniciar el ciclo escolar en igualdad de condiciones.

Por su parte, Marina del Pilar resaltó que la beca ya beneficia a más de 34 mil estudiantes de secundaria en Baja California y agradeció a la presidenta por ampliar este apoyo, “la educación derrumba barreras, supera desigualdades y engrandece destinos; la educación abre puertas donde antes había muros y convierte los sueños en oportunidades”, expresó la mandataria estatal.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que con esta ampliación serán más de medio millón de estudiantes bajacalifornianos quienes recibirán alguna de las becas impulsadas por el Gobierno de México.

Asimismo, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que actualmente 292 mil 392 alumnas y alumnos de la entidad ya cuentan con una beca educativa, cifra que crecerá con la incorporación de estudiantes de primaria al programa.

Las instalaciones del Bachillerato Nacional plantel Tijuana CBTis 290 fueron inauguradas, se trata de una obra que se suma a un paquete de 500 acciones estratégicas desarrolladas entre 2025 y 2026 a nivel nacional para garantizar 200 mil nuevos espacios educativos.