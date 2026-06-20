Toño Astiazarán señala que sí le entra a la contienda por Sonora

Toño Sonora

Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez estuvo presente en un evento multitudinario este sábado para exponer que “yo sí le entro, yo sí voy” a la disputa por la gubernatura estatal; llamó a construir juntos un estado más fuerte, donde la participación ciudadana sea el motor de los grandes cambios.

En el marco del evento convocado por “Sonora Con Todo” a la que asistieron cerca de 10 mil personas, el presidente municipal de Hermosillo, acompañado por su esposa y sus hijos, sostuvo que la transformación no ocurre por accidente, se alcanza cuando hay rumbo, con trabajo y haciendo equipo, con una visión compartida.

Figuras del PAN Sonora se dieron cita en el evento. El alcalde hizo un recuento de acciones que han marcado a Hermosillo durante los últimos cinco años, destacando la participación ciudadana en obras públicas, el impulso a la energía solar, la innovación, el apoyo a emprendedores y el fortalecimiento de la competitividad de la ciudad.

Se dijo convencido de que Sonora tiene todo para avanzar “lo que necesita es un Gobierno que esté a la altura de su gente; confiable y gobernantes congruentes, donde la improvisación sea reemplazada por resultados, y donde la capacidad esté por encima de la ideología”.

“¡Por eso hoy, frente a todas y todos Ustedes, les digo con claridad: ¡Yo sí le entro! … ¡Yo sí voy! …y caminaré de la mano de cada sonorense que comparta el sueño de un Sonora unido", añadió enfático, “donde dejemos atrás el ustedes contra nosotros y ese paralizante de buenos contra malos”.

El desafío es grande, apuntó, sabemos que no será fácil, pero “unidos podemos hacer los cambios que Sonora necesita para alcanzar todo su potencial, unidos podemos recuperar su grandeza y lograr que se sienta en cada rincón de nuestro Estado. ¡Que nadie se quede sin participar!”

Toño Sonora

Astiazarán sostuvo que unidos es como el Estado saldrá adelante “porque estoy convencido de que el futuro de Sonora podemos construirlo juntos, todas y todos, sin ver colores ni partidos. ¡Yo sí voy! Porque llegó la hora de pasar de ser espectadores, a constructores de los cambios que Sonora necesita”.

Estuvieron presentes María Dolores Santiago del Centro Comunitario Palabras de Esperanza, de Puerto Peñasco; Stephanie Castro, de TEApoyo A.C., de Nogales y Juan Antonio Cossio, productor agrícola del Valle del Yaqui, proveniente de San Ignacio Río Muerto, quienes compartieron sus historias, hablaron de los desafíos de sus comunidades y destacaron las oportunidades que han encontrado en Hermosillo, al tiempo que manifestaron su visión de construir un Sonora con más participación y unidad.

“Miro hoy hacia Hermosillo con alegría porque he visto un ejemplo claro de lo que pasa cuando se confía en la gente. Daré un ejemplo de ello, con el programa como Presupuesto CRECES son las propias familias quienes proponen y votan la obra en su colonia, eso es participación ciudadana en su forma más real y genuina”, expresó, María Dolores Santiago, directora y fundadora del Centro Comunitario Palabras de Esperanza