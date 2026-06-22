“Agua del Bienestar” atiende a colonias con desabasto en Puebla

"Agua del Bienestar" en Puebla

La Secretaría de Bienestar Puebla informó que dio continuidad a las acciones del programa “Agua para el Bienestar” en colonias de la zona conurbada que enfrentan problemas de abasto, a fin de garantizar el acceso al agua como un derecho humano y atender de manera inmediata las necesidades de la población.

Por ello, la dependencia estatal realizó la distribución gratuita de agua potable en las colonias Batavia, Flor de Batavia y La Joya, en beneficio de 140 personas que han enfrentado dificultades para acceder al servicio.

Las autoridades estatales indicaron que esta acción forma parte del despliegue de 100 pipas puesto en marcha por el gobierno estatal para acercar agua a familias en condición de vulnerabilidad y atender de manera directa los reportes ciudadanos recibidos durante el programa “Armenta Contigo”, donde vecinas y vecinos expusieron la necesidad de contar con este recurso indispensable para sus actividades diarias.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró que con políticas alineadas al gobierno federal, refrendan su compromiso de garantizar el derecho al agua y fortalecer el bienestar de las y los habitantes que más lo necesitan.

La Crónica de Hoy 2026