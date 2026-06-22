Hidalgo da a conocer las playeras ganadoras del concurso Impulso Indígena

El Gobierno de Hidalgo dio a conocer las propuestas ganadoras de Impulso Indígena, concurso que convocó a artesanas y artesanos de la entidad a diseñar y confeccionar una playera inspirada en la identidad, cultura y tradiciones de los pueblos originarios de Hidalgo.

El primer lugar correspondió a una propuesta colectiva de playera registrada por Liliana Amayrani Barranco Olivera, en colaboración con Karem Daniela Estrada Marcelo, María del Carmen Márquez López, Claudia García Santos, Miriam Herrera Sánchez, Juanita Morales Gómez y Martha García Huerta.

La composición despliega la fauna y la flora características de los tenangos como símbolo de la riqueza natural, la vida, la esperanza y la permanencia de las tradiciones de la región. En su diseño, las aves representan los sueños, la libertad y las aspiraciones, mientras que las flores y los follajes evocan la fertilidad, la alegría y el profundo vínculo de las comunidades con su entorno natural.

El talento artesanal indígena de Hidalgo ya tiene rostro y nombre.

El segundo sitio fue para Alejandra Pérez Tolentino, quien dio vida a la flora y fauna de la región Otomí-Tepehua mediante una profusión de hilos multicolores. En su propuesta, aves, flores exóticas y criaturas míticas se entrelazan de forma simétrica para formar una “X” central que enmarca la pasión por el futbol.

El tercer lugar lo obtuvo Jesús Manrique San Juan, con un tributo al deporte más popular de México: un gran número “1” en la parte trasera de la playera, adornado con maracas, sombreros y nopales, se transforma en el robusto tronco de un árbol cuyas raíces se hunden simbólicamente en la cancha de juego. Figuras de jugadores y un balón rodeado de los colores patrios completan la escena.

La dictaminación se realizó conforme a una tabla de ponderación de ocho criterios.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de instituciones dedicadas a la promoción y preservación de las culturas indígenas, organismos de control y vigilancia gubernamental, la Federación Mexicana de Futbol y reconocidas artesanas de las regiones Huasteca, Otomí-Tepehua y Valle del Mezquital.

La dictaminación se realizó conforme a una tabla de ponderación de ocho criterios, en la que la pertinencia cultural y la identidad indígena fueron los rubros de mayor peso, con 25 puntos, al medir el grado en que cada diseño refleja los elementos culturales y la cosmovisión de los pueblos originarios con respeto y coherencia.

A ello se sumaron la originalidad y creatividad, así como la técnica utilizada, que privilegió las técnicas tradicionales indígenas, con 15 puntos cada una; además de la calidad y el acabado de la pieza, la trayectoria del artesano, el tiempo y la complejidad de elaboración, y la integración armónica entre la identidad indígena y la representación futbolística.

El resultado se difundió a través de las redes oficiales de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI). La premiación y el anuncio oficial de las propuestas ganadoras se llevarán a cabo en un evento encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar el próximo 24 de junio, donde se hará entrega de los premios.

Impulsado por la CEDSPI y la Unidad de Planeación y Prospectiva que encabeza Miguel Ángel Tello Vargas, en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol, Impulso Indígena busca dignificar el trabajo artesanal indígena y abrir espacios de reconocimiento para las comunidades originarias de Hidalgo, convirtiendo cada pieza en un testimonio vivo de su patrimonio cultural.