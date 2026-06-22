Incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca: cronología del incidente en las instalaciones de Pemex

Incendio en Salina Cruz Planta de Pemex presenta fallo (Cuartoscuro)

La refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz se incendió ayer 21 de junio. La falla en las instalaciones pertenecientes a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha presentado otras fallas en los últimos meses.

¿Qué pasó en la refinería de Pemex en Salina Cruz?

El incendio se originó en la unidad CB-5 y la Planta Catalítica 2 de la refinería perteneciente a Pemex durante la noche del 21 de junio. Esta unidad está ubicada en el kilómetro 2+500 del ducto Refinería-Terminal Marítima. El tramo pasa por la Colonia Aviación.

Las llamas se podían observar por todo Salina Cruz, y provocaron alarma entre los residentes.

De acuerdo a miembros de Protección Civil en la zona, la causa habría sido que no se drenó propiamente el combustible interior. Se les instó a los vecinos de la colonia Aviación y otras zonas adyacentes a la planta no alarmarse.

Más adelante, Franco Azúa, del área de prensa de la refinería, afirmó en un comunicado que el incidente se trató únicamente de un “desfogue controlado” y que era parte del proceso de limpieza.

Una refinería plagada de accidentes

La refinería se terminó en 1979 bajo el presidente José López Portillo y es la última construida para uso de Pemex antes de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Procesa aproximadamente 240 mil barriles diarios.

Desde 2017, ha presentado varios incendios y derrames. Esto a pesar de haber sido renovada en 2022 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tan sólo en este año se presentó un incidente el 11 de mayo que dejó a cinco trabajadores heridos y uno fallecido. El accidente más reciente fue tan sólo el pasado 9 de junio, cuando se registró una pérdida de contención que llevó a un derrame.