Alfredo Álvarez acelera rumbo a 2027; se registra para encabezar la 4T en Baja California

Alfredo Álvarez

Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de Gobierno de Baja California, formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, proceso interno de Morena que perfilará a quien encabece los trabajos políticos rumbo a los próximos años en la entidad.

Acompañado por más de dos mil simpatizantes, Álvarez Cárdenas acudió desde temprana hora ante la Comisión Nacional de Elecciones en el World Trade Center de la Ciudad de México, para presentar la documentación correspondiente y manifestar oficialmente su intención de participar en el proceso interno del partido guinda.

Durante el acto, los asistentes respaldaron el denominado “Plan Maestro”, una estrategia impulsada por Álvarez Cárdenas que busca construir una agenda de trabajo que combina conocimiento técnico más la voz ciudadana. De acuerdo con cifras presentadas por su equipo, durante más de 60 días se ha escuchado la opinión de más de 70 mil personas y se han recopilado poco más de 10 mil 452 propuestas relacionadas con movilidad, educación, seguridad, servicios públicos, medio ambiente, abastecimiento de agua y transporte público, salud mental, entre otros.

“Estamos trabajando con los principios de la cuarta transformación. Creo fervientemente en la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de construir el segundo piso de la transformación y vamos a continuar”, dijo Alfredo Álvarez previo a su registro.

La relevancia de esta definición radica en que quien resulte electo como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación se convertirá, en los hechos, en el perfil con mayores posibilidades de representar a Morena en la contienda por la gubernatura de Baja California en 2027.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la necesidad de fortalecer la movilidad urbana en Tijuana, donde, según los resultados del ejercicio ciudadano, se requieren al menos 21 nuevas rutas de transporte para mejorar la conectividad entre las zonas periféricas y el centro de la ciudad.

Una vez concluido el periodo de registros, la Comisión Nacional de Elecciones determinará un máximo de seis participantes con el objetivo de garantizar la mayor competitividad en la encuesta de definición.

Asimismo, los aspirantes deberán suscribir un acuerdo de respeto a los resultados y cumplir con las disposiciones partidistas que prohíben el uso de recursos públicos, estructuras gubernamentales o personal oficial para fines de promoción política.

Con este registro, Alfredo Álvarez se suma formalmente a la contienda interna de Morena en Baja California, en un proceso que comienza a delinear los perfiles que buscarán dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en una de las entidades estratégicas del país.