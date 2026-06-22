Gobierno de Sinaloa y organizaciones agrícolas coinciden en armonizar beneficios de planta de amoniaco

Reunión entre organizaciones agrícolas y gobierno de Sinaloa

El Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, acompañado de Mauricio Rodríguez Alonso, representante de la presidencia de la república y Christian Aldama, director de Relaciones Públicas de Grupo Proman (GPO), y del subsecretario de gobierno Rodolfo Jiménez, coincidieron en que el amoniaco es un insumo esencial para la producción de fertilizantes, indispensables para la productividad del campo y el abasto de alimentos.

De tal modo que, los representantes de organizaciones agrícolas, productores y organismos del sector agropecuario de Sinaloa, manifestaron su respaldo a la operación de la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo, por los beneficios que traerá para la agricultura.

Bello Esquivel explicó la importancia de que en este proceso se registre un avance del 80 por ciento de su construcción, la población y la sociedad conozcan realmente que el funcionamiento de la planta en sí, está aprobado bajo una serie de regulaciones internacionales que en todo momento salvaguardan su operación, minimizando todos los riesgos que implicaría su operatividad.

Por otro lado, el titular de Agricultura subrayó que para la entidad es indudable la importancia del suministro del amoniaco para los agricultores y la certidumbre que da el hecho de tener a la mano un insumo tan esencial para hacer producir la tierra, además de los beneficios que conlleva el tener la planta en el estado.

Mientras tanto, Christian Aldama detalló que dicha la planta es la primera en la zona del pacifico, desde Alaska hasta la Patagonia y durante los 40 años que tiene operando la empresa en diferentes partes del mundo. Mencionó que jamás se ha presentado un solo incidente que ponga en riesgo a las personas o las zonas en donde se encuentran operando.

Por su parte, Rodríguez Alonso, expuso el impacto que implica para la agricultura mexicana y sinaloense, el hecho de no depender de importaciones de este insumo agrícola por la volatilidad en sus precios internacionales y las implicaciones de su traslado, pero también hay que trabajar en los beneficios que se deben de tener directamente con los habitantes de la región.

Los productores señalaron que el país depende en gran medida de la importación de amoniaco para cubrir la demanda agrícola nacional, lo que genera riesgos de desabasto, mayores costos de producción y vulnerabilidad ante factores externos que afectan las cadenas de suministro.

La Crónica de Hoy 2026