Daniela y Raymundo: padre e hija comparten el orgullo de servir en la Guardia Estatal de Tamaulipas

Para el Policía Segundo "A" Raymundo Robledo Reyes, ver a su hija portar el uniforme representa una mezcla de orgullo y responsabilidad (Especial)

Lo que comenzó con la admiración de una niña hacia su padre por su vocación, orgullo y servicio para ayudar al prójimo como elemento de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, se convirtió en ejemplo, y ahora la Policía “A”, Daniela Robledo De la Rosa, no sólo siguió los pasos de su progenitor, sino que coinciden ahora como compañeros de institución que velan todos los días por la seguridad de los tamaulipecos.

“Es mi héroe, un padre ejemplar que siempre ha estado para mí”, señala emocionada Daniela Robledo De la Rosa, quien ve en su padre no solo una persona ejemplar que no duda cuando de ayudar a las personas se trata.

“Desde pequeña le decía que algún día estaría ahí con él”, recuerda esta oficial quien hoy comparte no solo el mismo uniforme, sino también el compromiso de proteger a las familias tamaulipecas.

Más allá del lazo familiar, padre e hija coinciden ahora como compañeros de institución, compartiendo momentos que fortalecen aún más una relación construida sobre el ejemplo, el respeto y la admiración mutua.

Servir a los tamaulipecos, un orgullo que le heredó su padre, asegura la Policía "A", Daniela Robledo De la Rosa (Especial)

ORGULLO Y RESPONSABILIDAD

Daniela Robledo de la Rosa no oculta su sentir cuando habla de su progenitor, y destaca que ella creció viendo a su padre, el Policía Segundo “A” Raymundo Robledo Reyes, portar con honor el uniforme de la policía, una imagen que marcó su vida y la motivó a seguir sus pasos dentro de la Guardia Estatal.

Para Raymundo, ver a su hija portar el uniforme representa una mezcla de orgullo y responsabilidad.

Aunque reconoce los desafíos que implica esta labor, asegura que acompañarla en el cumplimiento de sus sueños es una de las mayores satisfacciones de su vida.

“Desde pequeña le decía que algún día estaría ahí con él”, recuerda Daniela, quien hoy comparte no solo el mismo uniforme, sino también el compromiso de su padre, de proteger a las familias tamaulipecas (Especial)

La presencia de Daniela en la corporación forma parte de un fenómeno cada vez más visible en Tamaulipas, y es que durante la administración del gobernador, Américo Villarreal Anaya, las mujeres se han sumado con interés a las filas de la Guardia Estatal.

Uno de los principales factores que incentivan la participación de este sector, principalmente para quienes son madres de familia, son los bonos del Día de la Madre, Día del Niño y de Útiles Escolares.

INCENTIVOS

Otras prestaciones que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas a su personal operativo son los seguros médicos y de vida, el primero proporcionado a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); así como aguinaldo de 60 días y vacaciones de 20 días divididos en dos periodos.

La presencia de Daniela en la Guardia Estatal es parte de un fenómeno cada vez más visible en Tamaulipas, con más mujeres que se han sumado a la corporación (Especial)

Respecto a la oferta salarial para los elementos la Guardia Estatal, éste de 26 mil 176 pesos antes de impuestos, incluyendo raciones una vez activo; sin embargo, desde el Curso de Formación Inicial, las y los cadetes reciben apoyo de alimentación, alojamiento, servicio médico y una beca por 30 mil pesos diferida entre los meses que dura la capacitación.

El aumento de la participación femenina se ve desde la profesionalización, donde alrededor del 60% de la matrícula de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) son mujeres

Daniela y su padre Raymundo siguen compartiendo un lazo enorme que rebasa la comunión familiar al unirlos en su labor diaria con una misma misión impulsada por el gobernador Américo Villarreal, servir a la sociedad y velar por la seguridad de los tamaulipecos.