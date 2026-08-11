Entregan semillas a productores de Abasolo para fortalecer el campo de Tamaulipas

Un total de 185 productores del municipio de Abasolo recibieron semillas como parte de un programa de apoyo para fortalecer las actividades agrícolas y mejorar las condiciones de producción durante el actual ciclo.

La entrega fue realizada por el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, como parte del Programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026.

Durante la jornada fueron distribuidas semillas de diferentes productos agrícolas, entre ellas maíz, sorgo y frijol, con el objetivo de apoyar a los productores de las comunidades rurales del municipio.

De acuerdo con la información oficial, se entregaron mil 933 toneladas de semilla de maíz y sorgo, además de 20 mil 425 toneladas de frijol. Estos apoyos buscan contribuir a que los productores cuenten con insumos para continuar con sus actividades y mantener la producción del campo.

El acto contó con la participación de autoridades estatales y municipales. En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, acudió el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto.

Durante su participación, Camacho Nieto destacó el respaldo del gobierno estatal hacia las mujeres y hombres que trabajan en las actividades agrícolas y señaló la importancia de continuar apoyando al sector rural.

La entrega de semillas forma parte de las acciones que realiza la administración estatal para atender algunas de las necesidades que enfrentan los productores, principalmente en lo relacionado con los insumos necesarios para iniciar o mantener sus cultivos.

En el evento también estuvo presente la presidenta municipal de Abasolo, Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, quien reconoció la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para atender las necesidades de los productores de la localidad.

La alcaldesa destacó que el trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno permite llevar apoyos directamente a las personas que dependen de las actividades del campo.

Para los productores, contar con semillas representa una ayuda para continuar con sus labores agrícolas, principalmente ante los gastos que implica preparar las tierras, sembrar y mantener los cultivos durante cada temporada.

El campo representa una de las principales actividades económicas de las comunidades rurales, por lo que los programas de apoyo buscan mejorar las condiciones de los productores y aumentar su capacidad para desarrollar sus cultivos.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura señaló que continuará con la entrega de apoyos contemplados dentro del Programa S107 durante 2026, con la intención de beneficiar a productores de distintos municipios de Tamaulipas.

Durante la jornada también estuvieron presentes Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura, y Juan Antonio Aguilar Tafoya, director del Desarrollo Rural del municipio de Abasolo, además de los productores que recibieron los apoyos.

Con la entrega realizada en Abasolo, el Gobierno de Tamaulipas busca mantener los programas dirigidos al sector agrícola y contribuir a que las familias que dependen de esta actividad tengan mejores condiciones para continuar con su producción.