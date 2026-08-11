Beatriz Mojica declara que respeta los tiempos del proceso interno de Morena

Beatriz Mojica

La senadora con licencia, Beatriz Mojica Morga, expresó su compromiso de mantener respeto ante los tiempos que marque el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para el proceso interno, además señaló que permanecerá atenta a sus determinaciones, mientras se mantiene activa en sus actividades y recorridos, realizando asambleas y trabajando para escuchar a la población, como lo solicita el movimiento.

La aspirante a la coordinación interna de la defensa de la transformación y la Soberanía Nacional, señaló que cumplirá con lo establecido en la convocatoria lanzada por la dirigencia nacional de Morena, por lo cual continuará con sus asambleas informativas, “escuchando a la gente”, pero sin caer en ataques.

“Vamos a ser respetuosos de los tiempos del partido, estamos atentos a los llamados y, por tanto, lo que sí nos pidieron es seguir trabajando, seguir haciendo asambleas sin descalificaciones, sino seguir escuchando a la gente y eso estamos haciendo”, insistió.

Ante las descalificaciones que se han presentado en este proceso interno, destacó que su postura será no responder ni entrar en confrontaciones, sino continuar con el trabajo territorial y por el contrario, señaló la importancia de encaminar la unidad al interior del movimiento, fortalecer las asambleas y profundizar el trabajo territorial como mecanismos para mantener la cercanía con la población.

Mojica Morga sostuvo que su presencia en territorio no se hace únicamente obedeciendo al actual evento político, sino que forma parte de un trabajo permanente: “nosotros no llegamos hace unos días, nosotros estamos trabajando todo el día”, expresó.

Finalmente, señaló que otro de los objetivos de estas asambleas informativas es escuchar a la gente que expresa sus demandas y propuestas, para posteriormente ser canalizadas a las dependencias correspondientes, en tanto que otros planteamientos son registrados para incorporarlos a las prioridades que deben formar parte de la construcción del proyecto para Guerrero.