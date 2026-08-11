Estados

Saludó y dialogó directamente con las familias para dar atención a sus necesidades

Pável Jarero recorre comunidades Tradicionales de Tepic, fortaleciendo el mensaje de la 4T

Por Fátima Chávez
Pável Jarero Velázquez

Pável Jarero Velázquez recorrió las calles de Camichín de Jauja y San Cayetano, donde recibió muestras de apoyo y respaldo de habitantes que se sumaron a la Caminata en Defensa de la Transformación y la Soberanía de México.

Saludó y dialogó directamente con las familias, reforzando su idea de que la fuerza del movimiento está en el pueblo, por lo que debe mantenerse cerca, escuchando sus preocupaciones y caminando juntos.

Reiteró que las mujeres en México han sido muy beneficiadas por los programas impulsados por el Gobierno Federal; “hay mujeres del bienestar, centros libres de violencia, mujeres tejedoras y abogadas a favor de todas”.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha llevado a los hechos el compromiso con las mujeres, son acciones concretas, no solo discursos” expresó.

“Hay ánimo, hay alegría y sobre todo, un pueblo decidido a seguir defendiendo la transformación y los derechos conquistados”, expresó en estas comunidades emblemáticas.

El senador dejo claro que seguirá recorriendo colonias, comunidades y pueblos de Nayarit para fortalecer la unidad y la organización desde abajo.

La jornada concluyó en un ambiente de entusiasmo y participación popular, dejando un mensaje claro: la transformación tiene fuerza, respaldo y pueblo en Nayarit.

Tendencias