Pável Jarero recorre comunidades Tradicionales de Tepic, fortaleciendo el mensaje de la 4T

Pável Jarero Velázquez

Pável Jarero Velázquez recorrió las calles de Camichín de Jauja y San Cayetano, donde recibió muestras de apoyo y respaldo de habitantes que se sumaron a la Caminata en Defensa de la Transformación y la Soberanía de México.

Saludó y dialogó directamente con las familias, reforzando su idea de que la fuerza del movimiento está en el pueblo, por lo que debe mantenerse cerca, escuchando sus preocupaciones y caminando juntos.

Reiteró que las mujeres en México han sido muy beneficiadas por los programas impulsados por el Gobierno Federal; “hay mujeres del bienestar, centros libres de violencia, mujeres tejedoras y abogadas a favor de todas”.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha llevado a los hechos el compromiso con las mujeres, son acciones concretas, no solo discursos” expresó.

“Hay ánimo, hay alegría y sobre todo, un pueblo decidido a seguir defendiendo la transformación y los derechos conquistados”, expresó en estas comunidades emblemáticas.

El senador dejo claro que seguirá recorriendo colonias, comunidades y pueblos de Nayarit para fortalecer la unidad y la organización desde abajo.

La jornada concluyó en un ambiente de entusiasmo y participación popular, dejando un mensaje claro: la transformación tiene fuerza, respaldo y pueblo en Nayarit.