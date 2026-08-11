Puebla rehabilitó 29.6 kilómetros de vías de comunicación

Puebla

La Secretaría de Infraestructura de Puebla ejecutó jornadas intensivas de bacheo, deshierbe, desazolve y limpieza profunda de cunetas y alcantarillas en la capital poblana, la zona metropolitana y el interior de la entidad, lo que optimiza la movilidad de la ciudadanía.

La dependencia estatal afirmó que, con un total de 29.6 kilómetros intervenidos han avanzado en la recuperación integral de la infraestructura vial en todo el territorio poblano. Aseguraron que con estas tareas buscan fortalecer la conectividad territorial e impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades.

La Secretaría de Infraestructura Estatal desplegó cuadrillas de trabajadores para aplicar mezcla asfáltica en caliente y reparar 8 mil 953 baches. Esto equivale a la atención de 155 calles distribuidas en 86 colonias pertenecientes a los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, Acajete, Amozoc y Nealtican.

De manera paralela, en el interior del estado se atendieron 8 mil 880 baches, correspondientes a 32 calles de 12 municipios articulados en nueve microrregiones: Chignahuapan, Teziutlán, Tecamachalco, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Acatlán, Tehuacán, Ajalpan y Tlatlauquitepec. Además, en estas zonas el personal operativo reforzó las labores tanto mecánicas como manuales de deshierbe, desazolve y mantenimiento de cunetas y alcantarillado.