Gobierno de Puebla acerca servicios de salud y apoyos a familias de Agua Santa

Familias de la Unidad Habitacional Agua Santa recibieron servicios médicos gratuitos, apoyos alimentarios y recursos para diferentes necesidades durante la Jornada Integral “Por Amor a las Familias”, organizada por el Gobierno de Puebla y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF).

La jornada fue encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta honoraria del SEDIF, Ceci Arellano, quienes recorrieron los diferentes módulos instalados en esta zona de la capital poblana para conocer los servicios que fueron ofrecidos a la población.

Durante el evento se brindaron consultas de medicina general, estudios de ultrasonido, colposcopías, Papanicolaou, análisis de laboratorio, atención dental, electrocardiogramas, densitometrías y mastografías. También se contó con farmacia, consultas psicológicas, atención para casos de pediculosis y ambulancia de traslado.

El gobernador señaló que uno de los objetivos de estas jornadas es acercar los servicios públicos a las personas que tienen mayores dificultades para acceder a ellos. Indicó que las actividades se realizan semanalmente en diferentes puntos del estado.

Como parte de las acciones de salud, también se destacó la atención a niñas, niños y adolescentes en materia de salud mental. El Gobierno estatal informó sobre el funcionamiento del Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI), que ofrece consultas y terapias multidisciplinarias.

De acuerdo con la información oficial, este sector de la población enfrenta problemas relacionados con estrés, ansiedad y depresión, situaciones que se incrementaron después de la pandemia de COVID-19.

Además, se dio a conocer la construcción de una tercera Casa del Abue, ubicada en Lomas del Mármol, donde se ofrecerán servicios de atención gerontológica, geriátrica y tanatológica para adultos mayores.

Otro de los apoyos entregados durante la jornada estuvo dirigido a personas con problemas auditivos. En colaboración con la Beneficencia Pública y la Fundación Dante Eludier A.C., fueron entregadas 65 actualizaciones de procesadores cocleares, con una inversión de 33 millones de pesos.

El SEDIF también informó sobre otros proyectos, entre ellos la Casa de la Maternidad, que estará destinada a brindar atención integral a mujeres, así como el Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades (CIRE), que contará con terapias físicas, de lenguaje y psicológicas, además de estudios especializados.

En materia alimentaria, fueron entregadas 6 mil 636 despensas mediante el Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, con una inversión de más de 2.8 millones de pesos.

También se otorgaron 630 despensas mediante el programa alimentario dirigido a los primeros mil días y primera infancia, mientras que el Programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla” destinó recursos para mejorar y rehabilitar desayunadores y Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC).

Además, se entregaron 100 apoyos económicos para personas que tienen bajo su cuidado a pacientes oncológicos.

En total, los programas representaron una inversión de 4 millones 339 mil 289 pesos, con beneficio directo para 3 mil 369 personas de la microrregión 19 Puebla.

Los apoyos fueron destinados a escuelas y centros comunitarios, entre ellos la Primaria Federal Matutina Josefa Ortiz de Domínguez, el Jardín de Niños Frida Kahlo, la Telesecundaria Guillermo Jiménez Morales y distintos CAIC de la zona.

Durante la jornada, algunas de las personas beneficiarias señalaron que los apoyos representan una ayuda para cubrir gastos de alimentación, atención médica y necesidades relacionadas con el cuidado de familiares.