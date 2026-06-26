Garantizan “Leche del Bienestar” a la niñez de Tamaulipas

"Leche de Bienestar" en Tamaulipas

El Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informaron la incorporación de una estrategia de colaboración institucional para establecer el programa “Leche del Bienestar” a niñas y niños que permanecen junto a sus madres en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad.

Las autoridades estatales explicaron que la iniciativa tiene el propósito de garantizar que este beneficio alimentario llegue a las niñas y niños que serán incorporados al programa, fortaleciendo el acceso a una nutrición adecuada y contribuyendo al desarrollo integral de la infancia, sin distinción de las circunstancias o contextos en los que se encuentren.

La secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, señaló que la incorporación de esta población infantil al programa representa un paso importante para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos fundamentales.

“Siguiendo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, en Tamaulipas trabajamos para que ninguna niña o niño quede excluido de los programas y acciones que contribuyen a su bienestar. La colaboración con ”Leche del Bienestar" busca garantizar el acceso efectivo a una alimentación nutritiva y de calidad, protegiendo un derecho fundamental para su desarrollo integral. Nuestro compromiso es reducir brechas de desigualdad y asegurar que la protección de los derechos de la niñez llegue a todos los espacios y contextos”, indicó Salazar Márquez.

El programa “Leche del Bienestar” es considerado como un apoyo nutricional fundamental durante las primeras etapas de vida, favoreciendo el crecimiento saludable y el desarrollo físico y cognitivo de niñas y niños.

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