Alfonso Durazo niega ser investigado por EE.UU. y pide a The New York Times rectificar publicación

Alfonso Durazo gobernador de Sonora (Galo Cañas Rodríguez)

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó estar bajo investigación por autoridades de Estados Unidos y solicitó al diario The New York Times rectificar un reportaje en el que fue mencionado como uno de los presuntos objetivos de investigaciones por corrupción.

A través de una carta dirigida al editor ejecutivo del periódico, Joseph Kahn, y a su presidente, A.G. Sulzberger, el mandatario estatal aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses sobre la existencia de una investigación en su contra.

“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra”, señaló Durazo.

El posicionamiento surge después de que The New York Times publicara un reportaje en el que afirma que Durazo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, serían objeto de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.

La publicación también sostiene que al menos una decena de gobernadores y legisladores de Morena habrían ofrecido colaborar como informantes con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en investigaciones relacionadas con integrantes del partido oficialista.

Ante ello, el gobernador sonorense sostuvo que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento verificable y aseguró que no existe información oficial que respalde dichas versiones.

Durazo aseguró que “no existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, por lo que solicitó al periódico rectificar la información difundida ya que, dijo, “carece de sustento verificable”

También recordó que a principios de junio también fue mencionado por Los Angeles Times en una publicación sobre una presunta investigación y la supuesta revocación de su visa estadounidense, información que en su momento desestimó al señalar que se trataba de una nota “sin fuentes”.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido un posicionamiento sobre el contenido del reportaje publicado por The New York Times, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el tema.