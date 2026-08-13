Coahuila impulsa programa “Minisplit a Bajo Costo”

Programa "Minisplit a bajo costo"

El gobierno de Coahuila, a través de Mejora Coahuila, que coordina Jorge Alberto Piñones, continúan impulsando el programa de “Minisplits a Bajo Costo”.

Autoridades estatales explicó que estas acciones buscan facilitar a las familias coahuilenses el acceso a equipos de enfriamiento para sus hogares, para combatir las altas temperaturas que se registran en distintas regiones de Coahuila.

Durante 2025 y 2026 se han vendido más 7 mil 200 minisplits en todo el estado de Coahuila, de los cuales 925 equipos son de la región Carbonífera y fue en la colonia Sarabia, del municipio de San Juan de Sabinas, donde se llevó a cabo la continuación de este programa.

En este evento estuvo presente el senador Gabriel Elizondo, quien destacó que este tipo de programas responden a las necesidades y planteamientos de la ciudadanía y señaló que desde el Senado de la República continuarán impulsando mejores condiciones de vida para las familias.

“Contar con un minisplit no es un lujo, sino una necesidad, especialmente en regiones donde las temperaturas son extremas. Hoy estamos aquí para acompañar este esfuerzo porque cuando trabajamos en equipo y ponemos los recursos donde realmente se necesitan se traduce en beneficios para que las familias mejoren las condiciones para sus hogares”, expresó Elizondo.

Por su parte, el coordinador de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones, resaltó que este programa representará un importante apoyo para las familias del estado.

“En Coahuila queremos que nuestra gente tenga mejores condiciones, estamos aquí en San Juan de Sabinas impulsando este programa que es a bajo costo, para que todos en el estado puedan mitigar la temporada de calor o de invierno”, dijo Piñones.

Los minisplits forman parte del programa de Materiales a Bajo Costo de Mejora Coahuila, con equipos de tecnología tipo Inverter de una tonelada y disponibles en voltaje de 110 y 220, a un precio accesible de 4 mil 600 pesos.

Las familias interesadas pueden acceder a este beneficio a través de los Mercaditos, las brigadas y las oficinas regionales de Mejora Coahuila, facilitando así el acceso al programa en las distintas regiones del estado.