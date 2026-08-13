Cruz Pérez Cuellar presenta resultados de su administración como alcalde de Ciudad Juarez

Cruz Pérez Cuellar

Cruz Pérez Cuellar, aspirante a la coordinación interna de Morena en Chihuahua, presentó, a través de redes sociales, algunos de los resultados que se han obtenido durante su administración como alcalde de Ciudad Juárez.

Señaló que gracias a que un total de 179 mil 539 habitantes de Ciudad Juárez ejercieron su derecho a decidir el destino del presupuesto municipal, se ha logrado la concreción de 552 obras de impacto comunitario con una inversión superior a los 2 mil 103 millones de pesos.

​Además destacó que la participación de juarenses de todas las edades ha sido la base para construir proyectos clave en infraestructura, salud y educación.

​“Cuando el pueblo decide, el pueblo gana, porque la verdadera transformación se construye escuchando”, señaló el edil al hacer un balance de los resultados obtenidos a través de este ejercicio participativo.

​Obras que transforman la comunidad

​Entre los 552 proyectos ya materializados destacan intervenciones orientadas a mejorar la calidad de vida y el tejido social de la ciudad:

​Salud y atención especializada, por ejemplo, la construcción de un centro de atención para niños con cáncer y un centro de autismo.

​Además, infraestructura urbana, que incluye la pavimentación, rehabilitación de calles y rehabilitación de parques comunitarios. ​En materia de educación y cultura, se ha realizado el mejoramiento de planteles escolares y fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas.

Mejora a espacios recreativos bajo la administración de Cruz Pérez Cuellar

​Pérez Cuéllar enfatizó que el bienestar social se edifica diariamente, por lo que anunció una asignación adicional de 849 millones de pesos destinados a que la ciudadanía siga definiendo las prioridades de inversión en sus colonias.

​Con este presupuesto, la administración municipal busca consolidar el modelo de presupuesto participativo como un pilar en el desarrollo de la ciudad, bajo la premisa de que “cuando la ciudadanía decide, Juárez avanza”

Estas acciones aportan a la confianza que el alcalde con licencia busca proyectar en su camino como aspirante a la coordinación interna de Morena.